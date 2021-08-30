Китай начинает масштабную борьбу с "клеветой на экономику": как отреагировали местные техгиганты
Источник:Fin24
В Китае будут проверять профили в социальных сетях и коммерческие платформы, которые публикуют информацию о финансах и экономике. Эта программа продлится в течение двух месяцев. Для чего китайская власть приняла такое решение – читайте дальше.
Управление киберпространства Китая представило инициативу, которая будет бороться с "клеветой" и ложной интерпретацией внутренной политики и экономических данных страны.
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Китай будет бороться с "клеветой на экономику"
Власти Китая хотят реализовать сразу несколько целей благодаря этой программе. Прежде всего речь идет о создании "доброкачественной среды в Интернете" для общественного мнения, которое, в свою очередь, должно способствовать "устойчивому и здоровому развитию" экономики Китая и его общества.
В частности, под действие нового закона попадают все, кто публикует информацию или комментарии иностранных СМИ, которые ошибочно интерпретируют внутренние финансовые темы, "не занимая позиций и не делая оценок". Эта инициатива стала своеобразным продолжением проекта-предложения относительно регулирования алгоритмов, которые китайские технологические фирмы используют для продвижения видео и другого контента.
Китай будет бороться с "клеветой на экономику" / Фото Unsplash
В случае выявления нарушений, коммерческие сайты и платформы будут вынуждены "чистить посты" с финансовой информацией и закрыть счета. Все эти процессы будут происходить под наблюдением органов власти, включая:
- Управление по киберпространства Китая,
- Министерство финансов,
- Центробанк,
- Регуляторов по ценным бумагам, банковского дела и страхования.