Управление киберпространства Китая представило инициативу, которая будет бороться с "клеветой" и ложной интерпретацией внутренной политики и экономических данных страны.

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Китай будет бороться с "клеветой на экономику"

Власти Китая хотят реализовать сразу несколько целей благодаря этой программе. Прежде всего речь идет о создании "доброкачественной среды в Интернете" для общественного мнения, которое, в свою очередь, должно способствовать "устойчивому и здоровому развитию" экономики Китая и его общества.

В частности, под действие нового закона попадают все, кто публикует информацию или комментарии иностранных СМИ, которые ошибочно интерпретируют внутренние финансовые темы, "не занимая позиций и не делая оценок" . Эта инициатива стала своеобразным продолжением проекта-предложения относительно регулирования алгоритмов, которые китайские технологические фирмы используют для продвижения видео и другого контента.

Китай будет бороться с "клеветой на экономику" / Фото Unsplash

Некоторые техгиганты уже отреагировали на инициативу Пекина. Например, Tencent, Touteao и Douyin пообещали скорректировать свой контент связан с информацией о финансах.

В случае выявления нарушений, коммерческие сайты и платформы будут вынуждены "чистить посты" с финансовой информацией и закрыть счета. Все эти процессы будут происходить под наблюдением органов власти, включая: