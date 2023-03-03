Крупнейший китайский производитель микрочипов Yangtze Memory Technologies может получить 1,9 миллиарда долларов инвестиций от страны. Этот шаг может свидетельствовать о возобновлении притока государственного капитала в этот сектор.

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Китай увеличивает поддержку индустрии микросхем

Масштаб этой инициативы свидетельствует, что официальный Пекин возвращается к вложению средств в сектор производства микросхем. Это важно для второй экономики мира, пытающейся обойти технологические санкции США, борясь с падением уровня глобального спроса Фирму Yangtze Memory Technologies в 2022 году внесли в торговые черные списки США.

Важно! В Bloomberg отметили, что поддержка сектора микросхем в Китае становится все более необходимой потребностью, ведь США ужесточают ограничения для страны из Азии.

Инвестиции для Yangtze Memory могут стать одним из самых больших капитальных вложений на государственном уровне в отрасль за последние несколько месяцев. Эта компания – это один из немногих китайских производителей микросхем, которые могут конкурировать с мировыми лидерами. Речь идет о гигантах Samsung Electronics и SK Hynix Inc из Южной Кореи.

Средства производителю микросхем планируют предоставить через национальный инвестиционный фонд, который также известен как "Большой фонд". На сегодня это основной инструмент официального Пекина для инвестирования национальных производителей микросхем. Этот институт был создан в 2014 году, который за это время поддержал десятки компаний.