Заработок для трейдеров

Новые тарифы на импорт меди будут действовать с 1 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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После такого заявления Трампа цена на медь в США взлетела на 13% за считанные минуты, а разница с ценами на Лондонской бирже металлов достигла 28%.

Поэтому до августа четыре крупных сырьевых трейдера – Trafigura, Mercuria, Glencore и IXM – могут получить более 300 миллионов долларов прибыли, продав рекордные объемы меди в США. Трейдеры закупали дешевую медь по международным ценам, доставляли ее в США и продавали значительно дороже.

Так с ноября в США ввезли около 600 000 тонн "избыточной" меди. Из этого объема получили не менее 312 миллионов долларов прибыли, или примерно 520 долларов на каждой тонне:

Trafigura – около 200 000 тонн;

Mercuria – почти 200 000 тонн;

Glencore – от 100 до 200 000 тонн;

IXM – более 50 000 тонн.

Этот всплеск импорта создал дефицит меди в других частях мира, отмечают трейдеры.

Как повлияют на торговлю пошлины на медь

Президент США Дональд Трамп объявил о 50% пошлине на медь, что привело к росту цен на нее на Нью-Йоркской бирже на 13%.

Крупнейшим поставщиком меди в США является Чили. Страна импортирует около 70% этого металла. За ней следуют Канада и Перу.

Анонсированные 50% пошлины могут серьезно ухудшить условия торговли для этих стран.

В Канаде уже предупредили, что агрессивные тарифы Трампа ударит по энергетической инфраструктуре региона, потому что США не имеют в достаточном количестве собственного запаса меди.

Между тем специалисты банка JPMorgan считают, что 50% пошлина может стать "неожиданностью для рынка" – они прогнозировали ставку на уровне 25%.

Пошлины на медь стали продолжением глобальной торговой войны Трампа. Он уже направил письма с новыми тарифами для более десятка стран, которые должны вступить в силу с 1 августа.