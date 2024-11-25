Китай выдает дополнительные квоты на импорт нефти: какие страны от этого выиграют

Китай выдал специальную квоту для независимых нефтеперерабатывающих заводов в стране. Речь идет об импорте сырой нефти.

Китай увеличил квоты на импорт нефти

Власти Китая выдали дополнительную квоту на импорт сырой нефти на, минимум, 5,84 миллиона тонн, которые прибудут до конца 2024 года или в начале 2025 года. Речь идет о примерно 116 800 баррелей в сутки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ожидается, что эти квоты используют до конца текущего года, по словам трейдеров. Вполне вероятно, что благодаря этому вырастут объемы импорта нефти в Китай в следующем году. Интересно, что в ноябре закупки сырья возобновили на фоне резкого снижения цен на поставки нефти из Ирака и Саудовской Аравии.

При этом цены на иранскую нефть для Китая выросли до многолетнего максимума в ноябре. Такая ситуация возникла из-за уменьшения объемов экспорта в связи с ростом цен, которое спровоцировали опасения, что напряженность на Ближнем Востоке может привести к перебоям в поставках.

Напомним, что Китай установил квоту на импорт черного золота для независимых компаний (те, которые не принадлежат государству) в размере 243 миллиона тонн в 2024 году. На 2025 год власти увеличили эту квоту до 257 миллионов тонн нефти.

Некоторые компании, которые пострадали от низкой рентабельности на фоне слабого спроса в текущем году, жаловались на недостаточные квоты от правительства, которые ограничивали объемы импорта нефти.