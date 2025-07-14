Китай рекордно распродает редкоземельные металлы: в чем причина

Согласно официальным данным, в июне экспорт редкоземельных металлов из Китая достиг самого высокого уровня с 2009 года. Это указывает на усиление интереса со стороны мировых покупателей к материалам, используемым для производства мощных магнитов.

Что происходит на рынке редкоземельных металлов?

Сфера редкоземельных металлов находится в кризисе с начала апреля. Тогда Китай – основной поставщик на мировом рынке – на фоне торгового противостояния с США ввел экспортный контроль.

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Поставки редкоземельных металлов в форме руд и металлов выросли до 7 742 тонн что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этот объем могут входить материалы, предназначенные для ограниченного количества производителей магнитов за пределами Китая, которые фиксируют рост спроса на фоне дефицита в мировой автомобильной отрасли.

Важно! Китайский экспортный контроль распространяется на семь из 17 редкоземельных элементов в их базовой товарной форме, а также на магниты, содержащие даже незначительное количество этих веществ. Около 90% всех постоянных магнитов на основе редкоземельных металлов в мире производится в Китае;

Как отмечается, полные данные по экспорту редкоземельных металлов из Китая за июнь будут опубликованы в пятницу, 18 июля вместе с общими торговыми показателями.

Более подробная разбивка, включая поставки магнитов, ожидается в воскресенье, 20 июля.