Китай рекордно розпродає рідкоземельні метали: в чому причина
- У червні експорт рідкоземельних металів з Китаю досяг найвищого рівня з 2009 року, збільшившись на 60% порівняно з минулим роком.
- Китай ввів експортний контроль на сім з 17 рідкісноземельних елементів, що вплинуло на виробництво магнітів.
Згідно з офіційними даними, в червні експорт рідкоземельних металів з Китаю досяг найвищого рівня з 2009 року. Це вказує на посилення інтересу з боку світових покупців до матеріалів, що використовуються для виробництва потужних магнітів.
Що відбувається на ринку рідкоземельних металів?
Сфера рідкоземельних металів перебуває у кризі з початку квітня. Тоді Китай – основний постачальник на світовому ринку – на тлі торгового протистояння з США ввів експортний контроль.
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Постачання рідкоземельних металів у формі руд і металів зросли до 7 742 тонн що на 60% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
У цей обсяг можуть входити матеріали, призначені для обмеженої кількості виробників магнітів за межами Китаю, які фіксують зростання попиту на тлі дефіциту у світовій автомобільній галузі.
Важливо! Китайський експортний контроль поширюється на сім з 17 рідкісноземельних елементів в їх базовій товарній формі, а також на магніти, що містять навіть незначну кількість цих речовин. Близько 90% всіх постійних магнітів на основі рідкісноземельних металів у світі виробляється в Китаї;
Як зазначається, повні дані щодо експорту рідкісноземельних металів з Китаю за червень будуть опубліковані в п'ятницю, 18 липня разом із загальними торговими показниками.
Більш детальна розбивка, включаючи постачання магнітів, очікується в неділю, 20 липня.