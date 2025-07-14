Китай рекордно розпродає рідкоземельні метали: в чому причина

Згідно з офіційними даними, в червні експорт рідкоземельних металів з Китаю досяг найвищого рівня з 2009 року. Це вказує на посилення інтересу з боку світових покупців до матеріалів, що використовуються для виробництва потужних магнітів.

Що відбувається на ринку рідкоземельних металів?

Сфера рідкоземельних металів перебуває у кризі з початку квітня. Тоді Китай – основний постачальник на світовому ринку – на тлі торгового протистояння з США ввів експортний контроль.

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Постачання рідкоземельних металів у формі руд і металів зросли до 7 742 тонн що на 60% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У цей обсяг можуть входити матеріали, призначені для обмеженої кількості виробників магнітів за межами Китаю, які фіксують зростання попиту на тлі дефіциту у світовій автомобільній галузі.

Важливо! Китайський експортний контроль поширюється на сім з 17 рідкісноземельних елементів в їх базовій товарній формі, а також на магніти, що містять навіть незначну кількість цих речовин. Близько 90% всіх постійних магнітів на основі рідкісноземельних металів у світі виробляється в Китаї;

Як зазначається, повні дані щодо експорту рідкісноземельних металів з Китаю за червень будуть опубліковані в п'ятницю, 18 липня разом із загальними торговими показниками.

Більш детальна розбивка, включаючи постачання магнітів, очікується в неділю, 20 липня.