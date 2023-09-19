Китайская национальная валюта испытывает новые удары буквально со всех сторон. Иностранные компании ищут альтернативу Китаю, а инвесторы активно выводят средства из финансовых рынков страны.

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Китай стремительно теряет инвестиции

Только за август 2023 года отток капитала из Китая был оценен в 49 миллиардов долларов. Это самый большой показатель из декабря 2015 года. На этом фоне юань по отношению к доллару США упал до минимального уровня 16 лет. С начала текущего года юань ослаб 5%.

Это достаточно сложная ситуация, поскольку обесценение юаня уменьшает привлекательность рынка в целом и побуждает к ускорению оттока средств. В результате это может дестабилизировать финансовые рынки.

К теме! Об оттоке иностранного капитала из Китая говорят не впервые. В частности, только через 13 дней инвесторы вывели с китайского фондового рынка почти 11 миллиардов долларов.

Тенденцию с довольно быстрым оттоком капитала также фиксируют, когда официальный Пекин может просто не достичь целевого показателя экономического роста – 5% в год. Например, этому мешают такие факторы, как проблемный рынок недвижимости и падение экспорта страны.

Напомним, что в середине июля глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала экономическое замедление Китая. По ее словам, это может иметь разные последствия для мировой экономики. Ведь от динамики второй экономики мира в современных реалиях зависит экономический успех ряда других государств.