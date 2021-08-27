Китай строит страну "общего процветания": приведет ли это к борьбе с миллиардерами

Китай стремится стать страной "общего процветания". В связи с этим многие, кто опасался, что эта кампания превратится в борьбу с богачами. И вот, наконец, в Поднебесной рассказали больше деталей о планах Пекина.

Глава Китайской Народной Республики (КНР) хочет бороться с проблемой неравенства во второй по величине экономике мира. Однако, в партии Китая отметили, что это не означает "убийство богатых, чтобы помочь бедным".

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Китай строит страну "всеобщего процветания"

Представитель Центральной финансово-экономической комиссии Хань Вэньсю заявил, что Китаю следует остерегаться "ловушки финансового благополучия". По его словам, те, кому удалось разбогатеть стоит помогать тем, кто "отстает", таким образом поощряя их тяжелый труд.

Мы не можем ждать помощи, полагаться на других или просить о помощи. Мы не можем поддерживать бездействие,

– добавил китайский чиновник.

Инвесторы были поражены рядом мероприятий, включая расправу над несколькими отраслями промышленности. В частности, речь идет о:

усиление антимонопольных правил,

защита данных,

сдерживания давления на стоимость жизни.

Появление миллиардеров и движение тан пин

Реформы, которые были проведены 40 лет назад, стали мощным импульсом для развития рыночной экономики в Китае. Соответственно, местные предприниматели смогли накопить личное богатство. Поэтому, в социалистической стране начали активно чеканиться миллиардеры. Пекин даже опередил Нью-Йорк по количеству богачей из рейтинга Forbes. Однако, с другой стороны это привело к расширению пропасти экономического неравенства, особенно между городскими и сельскими районами.

Рост стоимости жизни в китайских городах - это одна из весомых причин резкого уменьшения рождаемости в стране. Это даже побудило Китай, где в течение многих лет сохранялась политика "одна семья – один ребенок", позволить семьям иметь больше детей. Замедление темпов экономического роста и сверх жесткая конкуренция тоже привели к тому, что определенная часть молодежи занимает пассивную позицию, известную как движение тан пин.

Что известно об общественном движении тан пин Это форма протеста в Китае, который проводят некоторые молодые люди против общественного давления за тяжелую работу или даже чрезмерную работу. Вместо этого они готовы "лечь на ноги и побороть избиение" из более равнодушное отношение к жизни.

Реакция бизнеса

В Китае подметили, что законный доход должен быть защищен, однако необходимо "рационально регулировать чрезмерно высокие" прибыли. Крупные корпорации с соответствующим уровнем доходов будут поощрять больше вкладывать в развитие жизни общества. Работник Центральной финансово-экономической комиссии отметил, что благотворительные порывы богачей, носить добровольный характер, планируют поддерживать и благодаря налоговой политике.

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Несколько китайских техгигантов недавно сообщили о значительных взносах и поддержке по оказанию помощи в стране. Например, корпорация Tencent Holdings заявила, что в августе потратит 50 миллиардов юаней (7,71 миллиарда долларов) на развитие "общего процветания". Ведущая экономиста ING по Китаю Ирис Панг добавила, что большие корпорации имеют в планах не только увеличивать размеры своих пожертвований, но и создавать фонды социальной ответственности.