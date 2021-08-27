Глава Китайской Народной Республики (КНР) хочет бороться с проблемой неравенства во второй по величине экономике мира. Однако, в партии Китая отметили, что это не означает "убийство богатых, чтобы помочь бедным".

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Китай строит страну "всеобщего процветания"

Представитель Центральной финансово-экономической комиссии Хань Вэньсю заявил, что Китаю следует остерегаться "ловушки финансового благополучия" . По его словам, те, кому удалось разбогатеть стоит помогать тем, кто "отстает", таким образом поощряя их тяжелый труд.

Мы не можем ждать помощи, полагаться на других или просить о помощи. Мы не можем поддерживать бездействие,

– добавил китайский чиновник.

Инвесторы были поражены рядом мероприятий, включая расправу над несколькими отраслями промышленности. В частности, речь идет о:

усиление антимонопольных правил,

защита данных,

сдерживания давления на стоимость жизни.

Появление миллиардеров и движение тан пин

Реформы, которые были проведены 40 лет назад, стали мощным импульсом для развития рыночной экономики в Китае. Соответственно, местные предприниматели смогли накопить личное богатство. Поэтому, в социалистической стране начали активно чеканиться миллиардеры. Пекин даже опередил Нью-Йорк по количеству богачей из рейтинга Forbes. Однако, с другой стороны это привело к расширению пропасти экономического неравенства, особенно между городскими и сельскими районами.

Рост стоимости жизни в китайских городах - это одна из весомых причин резкого уменьшения рождаемости в стране. Это даже побудило Китай, где в течение многих лет сохранялась политика "одна семья – один ребенок", позволить семьям иметь больше детей. Замедление темпов экономического роста и сверх жесткая конкуренция тоже привели к тому, что определенная часть молодежи занимает пассивную позицию, известную как движение тан пин .

Что известно об общественном движении тан пин Это форма протеста в Китае, который проводят некоторые молодые люди против общественного давления за тяжелую работу или даже чрезмерную работу. Вместо этого они готовы "лечь на ноги и побороть избиение" из более равнодушное отношение к жизни.

Реакция бизнеса

В Китае подметили, что законный доход должен быть защищен, однако необходимо "рационально регулировать чрезмерно высокие" прибыли. Крупные корпорации с соответствующим уровнем доходов будут поощрять больше вкладывать в развитие жизни общества. Работник Центральной финансово-экономической комиссии отметил, что благотворительные порывы богачей, носить добровольный характер, планируют поддерживать и благодаря налоговой политике.

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