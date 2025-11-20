Под каблуком Китая: чего Москве будет стоить поддержка Пекина
- Российская экономика выдерживает санкционное давление благодаря сотрудничеству с Китаем, но зависимость от него растет.
- Китай использует свое положение для влияния на ценообразование и условия торговли с Россией.
Российская экономика не коллапсирует под санкционным давлением благодаря сотрудничеству с Китаем. Однако подобная помощь имеет свою цену и в перспективе ведет к росту зависимости.
Чем Россия будет платить за помощь в обходе санкций?
Отсутствие санкций со стороны стран Глобального Юга позволяет России выдерживать экономическое давление Запада. Вместе с тем она все больше переходит под влияние Китая. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Иван Ус.
В течение почти 4 лет полномасштабной войны в Украине Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки накладывают на Россию санкции, чтобы заставить ее прекратить агрессию. Однако влияние этих мер ограничено нейтральной позицией других стран, которые не прекращают торговли с Россией.
Санкции введены со стороны стран Запада. В то же время нет санкций со стороны стран, которые относятся к Глобальному Югу, прежде всего Китая. И это позволяет России держаться. Однако здесь есть очень весомое но. Из-за роста значения Китая для России появился даже такой термин, как "юанизация" российской экономики. Она заключается в том, что внутриэкономические процессы в Китае начинают все больше влиять на экономику России.
В качестве иллюстрации для этой тенденции Иван Ус приводит пример сокращения российского Фонда национального благосостояния из-за девальвации юаня, который стал основной резервной валютой после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Эксперт также отмечает, что учитывая свою значимость для экономики России Китай может использовать монопсонию, влияя на ценообразование и условия торговли как покупатель.
Китай говорит: смотрите, у вас нет, кроме нас, другого варианта, кому продавать свою продукцию, или у кого покупать ее (здесь как раз монополия Китая). И поэтому мы вам будем говорить, по какой цене вы нам продаете, а дальше – по какой цене мы вам продаем продукцию. То есть Китай устанавливает и продажу, и покупку. Для России это очень неприятная история,
– говорит экономист Иван Ус.
Обратите внимание! Россия не признает влияния западных санкций на свою экономику. Однако, по данным Международного энергетического агентства, только за октябрь доходы страны от продажи нефти и нефтепродуктов сократились на 2,3 миллиарда долларов из-за новых санкций США. Также на это повлияли атаки украинских дронов на российские НПЗ.
Кто продолжает торговать с Россией несмотря на санкции ЕС и США?
Крупнейшим торговым партнером России является Китай, который импортирует значительные объемы нефти, газа и угля. Объем торговли между странами в 2024 году составил примерно 244,8 миллиарда долларов. Однако за первые 9 месяцев 2025 года он сократился на 9,4%.
На втором месте находится Индия, которая до полномасштабной войны в Украине была двенадцатой среди важнейших торговых партнеров России.
Также увеличили свой импорт из России Израиль, Армения, Турция, Египет, Узбекистан и Бразилия Египет Узбекистан и Бразилия.
Общий объем торговли с ЕС составляет около 67,5 миллиардов евро. Это сделало Европейский Союз третьим по величине партнером России в регионе в 2024 году.
В ЕС торговлю с Россией продолжают:
Германия – объем торговли составляет около 9,5 миллиарда долларов, хотя импорт российских товаров и сократился на 92%;
Франция, Нидерланды – более 6 миллиардов долларов;
Бельгия, Италия, Чехия, Испания, Словакия имеют в некоторых случаях значительно ниже экспорт по сравнению с 2021 годом;
Венгрия – объем торговли оценивают в около 6,2 миллиарда долларов.
Что наносит ущерб экономике России?
По мнению аналитика по нацбезопасности США и внешней политики Марка Тота, российская экономика разрушается под действием санкций Соединенных Штатов Америки против нефтяной отрасли страны. По разным оценкам, ограничения лишат российский бюджет 30 – 50 миллиардов долларов в год.
Ущерб наносят также украинские удары по нефтяному и энергетическому сектору России. Атаки на НПЗ России осуществляют с помощью дронов. Первые удары осуществили в 2024 году. С тех пор радиус их поражения расширился. К примеру, дальнобойные дроны атаковали НПЗ в Орске, который расположен в 1 400 километров от Украины.
Ведя войну против Украины, Россия давит на свою банковскую систему, заставляя выдавать льготные кредиты предприятиям военно-промышленного комплекса. Это привело к росту долгов, ведь те не являются кредитоспособными.