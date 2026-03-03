Укр Рус
3 марта, 13:25
Китай давит на Иран: все ради газа

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Китай давит на Иран, требуя избегать действий, которые могут нарушить экспорт энергоносителей через Ормузский пролив.
  • Пекин обеспокоен из-за остановки катарского предприятия Рас-Танура и возможных ударов Ирана по экспортным центрам.

Стало известно, что Китай давит на иранских чиновников. Пекин требует, чтобы Иран избегал действий, которые могут нарушить экспорт энергоносителей. В частности, катарского газа.

Почему Китай давит на Иран?

Речь идет именно об энергоносителях, которые доставляются через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

Важно! Сейчас именно Китай покупает большую часть нефти из Ирана.

Значительное беспокойство возникает из-за ситуации в Катаре. Напомним, вчера Иран поразил важнейшее катарское предприятие Рас-Танура. В результате чего, Катар был вынужден остановить производство на этом экспортном объекте СПГ, сообщает Reuters.

Нужно понимать, что сейчас движение через Ормузский пролив, фактически, прекратилось. Это стало следствием противостояния США, Израиля и Ирана.

Кроме того, что Китай просит не блокировать указанный путь, он также требует избегать ударов по экспортным центрам. Например, Катару.

Обратите внимание! Катар поставляет 30% СПГ Китаю.

Китай до сих пор сделал лишь ограниченное количество публичных заявлений по Ирану, а министр иностранных дел Ван И заявил своему коллеге Аббасу Арагчи в понедельник, что хотя Пекин поддерживает усилия по защите национальной безопасности, Тегеран должен обратить внимание на "разумные беспокойства" своих соседей, 
– указывает издание.

Какая ситуация возникла в Катаре?

  • Вчера 2 иранских беспилотника атаковали предприятие, принадлежащее газовому гиганту Qatar Energy. Речь идет о Рас-Танура. Сейчас предприятие приостановлено.

  • Нужно понимать, что Катар обеспечивает примерно 20% от мировой торговли СПГ. Именно поэтому, остановка предприятия уже вызвала рост цен на газ. В частности, Европа вчера почувствовала подорожание почти на 50%.

  • Дальнейшие проблемы в зоне Ормузского пролива, могут вызвать значительный рост цен на газ. Например, в Европе он подорожает почти на 130%, если напряженная ситуация будет еще примерно 2 месяца.