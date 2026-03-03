Почему Китай давит на Иран?
Речь идет именно об энергоносителях, которые доставляются через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.
Читайте также Напряжение на Ближнем Востоке трясет рынок: взлетят ли цены на нефть до 200 долларов и что будет со стоимостью топлива
Важно! Сейчас именно Китай покупает большую часть нефти из Ирана.
Значительное беспокойство возникает из-за ситуации в Катаре. Напомним, вчера Иран поразил важнейшее катарское предприятие Рас-Танура. В результате чего, Катар был вынужден остановить производство на этом экспортном объекте СПГ, сообщает Reuters.
Нужно понимать, что сейчас движение через Ормузский пролив, фактически, прекратилось. Это стало следствием противостояния США, Израиля и Ирана.
Кроме того, что Китай просит не блокировать указанный путь, он также требует избегать ударов по экспортным центрам. Например, Катару.
Обратите внимание! Катар поставляет 30% СПГ Китаю.
Китай до сих пор сделал лишь ограниченное количество публичных заявлений по Ирану, а министр иностранных дел Ван И заявил своему коллеге Аббасу Арагчи в понедельник, что хотя Пекин поддерживает усилия по защите национальной безопасности, Тегеран должен обратить внимание на "разумные беспокойства" своих соседей,
– указывает издание.
Какая ситуация возникла в Катаре?
Вчера 2 иранских беспилотника атаковали предприятие, принадлежащее газовому гиганту Qatar Energy. Речь идет о Рас-Танура. Сейчас предприятие приостановлено.
Нужно понимать, что Катар обеспечивает примерно 20% от мировой торговли СПГ. Именно поэтому, остановка предприятия уже вызвала рост цен на газ. В частности, Европа вчера почувствовала подорожание почти на 50%.
Дальнейшие проблемы в зоне Ормузского пролива, могут вызвать значительный рост цен на газ. Например, в Европе он подорожает почти на 130%, если напряженная ситуация будет еще примерно 2 месяца.