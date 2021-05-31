Таким образом, официальный Пекин сможет получить больше контроля над собственной экономикой. Большинство институциональных инвесторов считают, что лидерство юаня это лишь вопрос времени.

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Планы Китая

Китай прилагает максимум усилий для того, чтобы юань стал главной резервной валютой мира. Несмотря на то, что национальная валюта Поднебесной имеет статус резервной, однако она никак не может вытеснить доллар США с пьедестала. Смена лидера на валютном рынке возможна при следующих условиях:

Центробанки стран мира хранить в валютных резервах не менее 700 миллиардов долларов в юанях,

Народный Банк Китая позволит свободной торговле юанем и ослабит привязку к доллару США,

НБК открыто информировать о дальнейших планах юаня,

Финансовые рынки Китая станут прозрачными,

Денежно-кредитная политика КНР будет воспринимаеться как стабильная,

Юань получит репутацию стабильного доллара США, которая подкрепляется огромным размером и ликвидностью казначейских облигаций США.

Юань торгуется на внешних рынках

Лидеры Китая решили пойти по пути упрощения торговли юанем на валютных рынках. В этой ситуации существует риск создания более открытых финансовых и политических систем. С 2015 года Китай поддерживает Центр торговли юанями для Северной и Южной Америки. Такой шаг в разы упрощает процесс проведения операций с юанем для североамериканских компаний в канадских банках. Аналогичные торговые центры были открыты в Сингапуре и Лондоне.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг возглавляет Рабочую группу по вопросам торговли и клиринга юаней США . Он также занимается созданием торгового центра юаня в США. Такой центр снизил бы расходы для американских компаний, которые сотрудничают с Китаем. Финансовые компании США получили бы возможность предлагать хеджирования в юанях и другие производные инструменты.

В 2016 году США получили квоту от Китая в размере 250 миллиардов юаней, что эквивалентно 38 миллиардам долларов, в контексте китайской программы для квалифицированных иностранных институциональных инвесторов.

Сможет ли юань заменить доллар

Мощная экономика США является символом стабильности. Прозрачность финансовых рынков США, стабильность денежно-кредитной политики и активная торговля способствуют укреплению доллара на валютном рынке.

Глава японской финансовой компании Nomura Стюарт Окли, в 2013 году заявил, что Китай имеет 4 – 5 триллионов долларов нераспределенных резервов центрального банка, и они могут быть в юанях. На фоне либерализации Китая в контексте финансовых рынков аппетит центробанков к обладанию этой валютой будет только расти.

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Есть амбиции Китая настолько мощными, чтобы обвалить доллар США? Скорее всего, нет. Наоборот, прогнозируют, что это будет долгий процесс, который приведет к падению доллара, а не к коллапсу. Поднебесная получит ряд преимуществ, если юань станет главной резервной валютой мира. В частности, речь идет о таких аспектах:

Экспортеры из Китая тратить меньше на займы,

Поднебесная больше влиять на мировую экономику. Особенно, по сравнению с США.

Центробанки будут вынуждены держать юань часть своих валютных резервов. Национальная валюта Китая переживет бум спроса, что снизит процентные ставки по облигациям в юанях.

Юань будут использовать для увеличения стоимости международных контрактов.