За что судят звезд

Житель Нью-Йорка Райан Хюгерих приобрел токены EMAX (EthereumMax) и потерял деньги. Теперь вместе с другими инвесторами, купившими этот токен в период с 14 мая по 27 июня 2021 года, он судится против основателей EthereumMax и рекламировавших его звезд.

Важно Новая угроза: как Омикрон влияет на финансовые рынки

В коллективном иске против звезд говорится о "ложных или обманчивых заявлениях, которые получили инвесторы по EthereumMax через рекламу в социальных сетях и другие рекламные мероприятия". По словам истцов, звезды призвали миллионы своих подписчиков покупать криптовалюту, чтобы продать ее, когда цена будет завышена.

EthereumMax является спекулятивным цифровым токеном, созданным таинственной группой разработчиков криптовалюты,

– говорится в иске.

Как звезды рекламировали EthereumMax

Боксер Мэйуэзер участвовал в боксерском поединке в шортах с логотипом Ethereum Max.

Бывший игрок NBA и спортивный комментатор Пол Пирс продвигал EthereumMax в своем твиттере. ".@espn ты мне не нужен. Я получил @ethereum_max, я заработал больше денег на этой криптовалюте за последний месяц, чем я сделал с вами через год", – написал Пирс.

Кардашян продвигала криптовалюту в инстаграмме, где у нее 278 миллионов подписчиков. "Вас интересует криптовалюта? Это не финансовый совет, но я делюсь тем, что мой друг рассказал мне о токене Ethereum Max!", – начинался пост звезды.

Пост Кардашян подвергли критике в Управлении финансового контроля Великобритании, заметив, что это могла быть финансовая реклама с наибольшим охватом аудитории в истории .

Я не могу сказать, есть ли этот конкретный токен мошенничеством. Но мошенники обычно платят инфлюэнсерам, чтобы они помогли им накачивать и сбрасывать новые токены на основе чистой спекуляции. Некоторые звезды рекламируют монеты, которых, оказывается, просто не существует. Чарльз Рэнделл Глава Управления финансового контроля Великобритании.

Что известно о EthereumMax

Токен был запущен только в мае 2021 года и его сразу начали рекламировать звезды. Эта криптовалюта вызывает недоверие у инвесторов, поскольку непонятно кем и зачем она создана.