За що судять зірок

Житель Нью-Йорка Раян Хюгеріх придбав токени EMAX (EthereumMax) та втратив гроші. Тепер разом з іншими інвесторами, які купили цей токен в період з 14 травня по 27 червня 2021 року, він судиться проти засновників EthereumMax та зірок, які його рекламували.

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У колективному позові проти зірок йдеться про "неправдиві або оманливі заяви, які отримали інвестори щодо EthereumMax через рекламу в соціальних мережах та інші рекламні заходи". За словами позивачів, зірки закликали мільйони своїх підписників купувати криптовалюту, щоб продати її, коли ціна буде завищена.

EthereumMax є спекулятивним цифровим токеном, створеним таємничою групою розробників криптовалюти,

– йдеться у позові.

Як зірки рекламували EthereumMax

Боксер Мейвезер брав участь у боксерському поєдинку у шортах з логотипом Ethereum Max.

брав участь у боксерському поєдинку у шортах з логотипом Ethereum Max. Колишній гравець NBA і спортивний коментатор Пол Пірс просував EthereumMax у своєму твіттері. ".@espn ти мені не потрібен. Я отримав @ethereum_max, я заробив більше грошей на цій криптовалюті за останній місяць, ніж я зробив з вами за рік", – написав Пірс.

просував EthereumMax у своєму твіттері. ".@espn ти мені не потрібен. Я отримав @ethereum_max, я заробив більше грошей на цій криптовалюті за останній місяць, ніж я зробив з вами за рік", – написав Пірс. Кардашян просувала криптовалюту в інстаграмі, де у неї 278 мільйонів підписників. "Вас цікавить криптовалюта? Це не фінансова порада, але я ділюся тим, що мій друг розповів мені про токен Ethereum Max!", – починався пост зірки.

Пост Кардашян розкритикували в Управлінні фінансового контролю Великобританії, зауваживши, що це могла бути фінансова реклама з найбільшим охопленням аудиторії в історії.

Я не можу сказати, чи є цей конкретний токен шахрайством. Але шахраї зазвичай платять інфлюенсерам, щоб ті допомогли їм викачувати та скидати нові токени на основі чистої спекуляції. Деякі зірки рекламують монети, яких, як виявляється, просто не існує. Чарльз Ренделл Голова Управління фінансового контролю Великобританії.

Що відомо про EthereumMax

Токен запустили лише у травні 2021 року і його одразу почали рекламувати зірки. Ця криптовалюта викликає недовіру в інвесторів, оскільки незрозуміло ким і для чого вона створена.

У травні – червні токен стрімко виріс у ціні. Але скоро він різко обвалився і тримається приблизно на тому ж рівні. Станом на 12 січня його ціна – 0,00000001753 долара, що на 10% менше, ніж днем раніше, за даними CoinMarketCap.