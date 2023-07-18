Согласно официальным данным, киевский банк вместе с онлайн-казино активно занимались отмыванием денег, поступавших в результате деятельности теневого игорного бизнеса. Общая сумма этих "операций" составила почти 5 миллиардов гривен через год после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

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Киевский банк помогал онлайн-казино отмывать деньги

Служба безопасности Украины не указала, какой именно банк был причастен к незаконной легализации денег онлайн-казино. Однако подчеркивают, что к вышеупомянутым процессам были причастны как собственники, так и представители руководящих звеньев банка. Также добавляют, что речь идет о финансовом учреждении, которое потеряло лицензию в марте 2023 года.

К теме! С учетом всех фактов и деталей предполагают, что речь идет о "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK). Это финучреждение потеряло лицензию, согласно решению НБУ от 7 марта 2023 года. "Экономическая правда".

Для реализации этой схемы злоумышленники создали более 20 фирм, которые открывали счета в конкретном банке. Далее действовать следующим образом:

На реквизиты этих компаний лица, игравшие в подпольных онлайн-казино, зачисляли средства для пополнения своих аккаунтов;

В назначении платежа они указывали оплату за товары и услуги, которых просто не существует;

Организаторы нелегальной схемы получали свой "процент" по каждой транзакции.

В настоящее время идет следствие с целью установления всех обстоятельств преступления. Фигурантам дела грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.