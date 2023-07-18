Згідно з офіційними даними, київський банк разом з онлайн-казино активно займалися відмиванням грошей, які надходили у результаті діяльності тіньового грального бізнесу. Загальна сума цих "операцій" склала майже 5 мільярдів гривень за рік після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

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Київський банк допомагав онлайн-казино відмивати гроші

Служба безпеки України не вказала, який саме банк був причетний до незаконної легалізації грошей онлайн-казино. Проте наголошують, що до вище згаданих процесів були причетні як власники, так і представники керівних ланок банку. Також додають, що йдеться про фінансову установу, яка втратила ліценцію у березні 2023 року.

До теми! З врахуванням усіх фактів та деталей припускають, що йдеться про "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK). Ця фінустанова втратила ліценцію, згідно з рішенням НБУ від 7 березня 2023 року, пише "Економічна правда".

Для реалізації цієї схеми зловмисники створили понад 20 фірм, які відкривали рахунки у конкретному банку. Далі діяти таким чином:

На реквізити цих компаній особи, які грали у підпільних онлайн-казино, зараховували кошти для поповнення своїх акаунтів;

У призначенні платежу вони вказували оплату за товари та послуги, яких просто не існує;

Організатори нелегальної схеми отримували свій "відсоток" з кожної транзакції.

Наразі триває слідство з метою встановлення всіх обставин злочину. Фігурантам справи загрожує покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.