Згідно з офіційними даними, київський банк разом з онлайн-казино активно займалися відмиванням грошей, які надходили у результаті діяльності тіньового грального бізнесу. Загальна сума цих "операцій" склала майже 5 мільярдів гривень за рік після початку повномасштабної агресії Росії проти України.
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Київський банк допомагав онлайн-казино відмивати гроші
Служба безпеки України не вказала, який саме банк був причетний до незаконної легалізації грошей онлайн-казино. Проте наголошують, що до вище згаданих процесів були причетні як власники, так і представники керівних ланок банку. Також додають, що йдеться про фінансову установу, яка втратила ліценцію у березні 2023 року.
Для реалізації цієї схеми зловмисники створили понад 20 фірм, які відкривали рахунки у конкретному банку. Далі діяти таким чином:
- На реквізити цих компаній особи, які грали у підпільних онлайн-казино, зараховували кошти для поповнення своїх акаунтів;
- У призначенні платежу вони вказували оплату за товари та послуги, яких просто не існує;
- Організатори нелегальної схеми отримували свій "відсоток" з кожної транзакції.
Наразі триває слідство з метою встановлення всіх обставин злочину. Фігурантам справи загрожує покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.