Казахстан вынужден прекратить поставки нефти на важный терминал, – СМИ

Казахстан вынужден прекратить перекачку нефти на свой главный экспортный терминал на российском побережье Черного моря. Причиной такого решения стала серия атак на танкеры.

Что известно о событиях, связанных с Казахстаном и нефтью

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума вблизи российского порта Новороссийск должен был прекратить прием нефти по трубопроводу, потому что танкерные компании опасаются отправлять свои суда к этому объекту, о чем пишет Bloomberg.

Остановка должна была начаться во вторник, 21 июля. Но пока неясно, вступила ли она уже в силу.

Если прокачка останется приостановленной до конца этой недели, то нефтедобывающим компаниям Казахстана также придется сократить добычу нефти. Крупнейший производитель нефти в Казахстане – Tengizchevroil – заявил, что следит за ситуацией.

Совместное предприятие во главе с Chevron Corp. сообщило, что объемы добычи и поставок в систему CPC "могут время от времени корректироваться в зависимости от операционных условий".

Терминал CPC – крупнейший канал экспорта казахстанской нефти, через который проходит около 80% всего экспорта сырой нефти страны. Преимущественно это нефть с месторождений, разрабатываемых в партнерстве с международными нефтяными гигантами, в частности Chevron Corp., ExxonMobil Holdings Corp. и Shell Plc.

Казахстан является вторым по величине поставщиком нефти в Европу. А сокращение его экспорта нанесет удар по европейским нефтеперерабатывающим заводам именно в тот период, когда они пытаются заменить поставки из стран Персидского залива.

Следует добавить, что нефтяной рынок, в частности, вновь сталкивается с проблемами из-за обострения конфликта между Ираном и США. Также растет и цена на нефть.

Что еще известно о Казахстане

Напомним, что в июне Казахстан уже сокращал добычу нефти. Причиной стал удар по НПЗ России.

Сырье из Казахстана транспортируется через границу на переработку на российский завод. А добыча газа и нефти на месторождении взаимосвязаны: сокращение одного направления ограничивает возможности другого.