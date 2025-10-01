Изменения относительно карточных переводов: будьте внимательны, они действуют с 1 октября
- С 1 октября Нацбанком вводится обязательное название получателя при карточных переводах, что облегчает идентификацию транзакций.
- Расширенные реквизиты включают персональные данные и название получателя, а требования к платежным документам стали более жесткими для предотвращения мошенничества.
После введения этих изменений, отслеживать транзакции будет легче. То есть, контроль со стороны финансовых учреждений станет сильнее.
Что именно изменится при карточных переводах?
Основой для введения этих правил является внедренная технология открытого банкинга (Open Banking), сообщает 24 Канал со ссылкой на команду адвокатов Богдана Янкива.
Что изменится с 1 октября:
- Введение обязательного названия получателя
Теперь при транзакциях будет указано полное юридическое название компании, которой поступит платеж. Ранее же могли отображаться общий код или аббревиатура.
- Расширенные реквизиты
В выписке теперь будут отображаться персональные идентификационные данные, название получателя или номер его счета. Это будет происходить независимо от банка.
- Увеличение требований к платежным документам
НБУ сформировал такой перечень данных, который делает невозможным искажение информации. В частности, это станет дополнительной защитой от мошеннических действий.
Обратите внимание! Также изменения, внедрены регулятором должны повысить прозрачность платежей, проводимых онлайн
Эквайры (компании, обрабатывающие карточные платежи) обязаны предоставлять полное наименование к подтверждению транзакции, что позволяет пользователям точно понимать назначение платежа,
Какие правила карточных переводов действуют в Украине сейчас?
Еще в 2024 году НБУ подписал меморандум об увеличении прозрачности рынка платежных услуг. Таким образом была введена трехуровневая система контроля.
По состоянию на сейчас, в "безопасной зоне" вы будете находиться, если общая сумма операций не превышает 30 тысяч гривен в месяц, сообщает 7eminar. Проверку могут инициировать, если оборот находится в пределах 30 – 400 тысяч гривен.
А вот обязательная проверка осуществляется для тех, у кого общая сумма операций превышает 400 тысяч гривен. В таком случае лицу придется документально подтвердить источник поступления средств.