Что именно изменится при карточных переводах?

Основой для введения этих правил является внедренная технология открытого банкинга (Open Banking), сообщает 24 Канал со ссылкой на команду адвокатов Богдана Янкива.

Читайте также Вниманию украинцев: НБУ выводит из обращения эти деньги с 1 октября

Что изменится с 1 октября:

Введение обязательного названия получателя

Теперь при транзакциях будет указано полное юридическое название компании, которой поступит платеж. Ранее же могли отображаться общий код или аббревиатура.

Расширенные реквизиты

В выписке теперь будут отображаться персональные идентификационные данные, название получателя или номер его счета. Это будет происходить независимо от банка.

Увеличение требований к платежным документам

НБУ сформировал такой перечень данных, который делает невозможным искажение информации. В частности, это станет дополнительной защитой от мошеннических действий.

Обратите внимание! Также изменения, внедрены регулятором должны повысить прозрачность платежей, проводимых онлайн

Эквайры (компании, обрабатывающие карточные платежи) обязаны предоставлять полное наименование к подтверждению транзакции, что позволяет пользователям точно понимать назначение платежа,

– говорится в публикации.

Какие правила карточных переводов действуют в Украине сейчас?