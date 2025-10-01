Після введення цих змін, відстежувати транзакції буде легше. Тобто, контроль з боку фінансових установ стане сильнішим.

Що саме зміниться при карткових переказах?

Оновою для введення цих правил є впроваджена технологія відкритого банкінгу (Open Banking), повідомляє 24 Канал з посиланням на команду адвокатів Богдана Янківа.

Читайте також До уваги українців: НБУ виводить з обігу ці гроші з 1 жовтня

Що зміниться з 1 жовтня:

Введення обов'язкової назви отримувача

Тепер при транзакціях буде зазначено повну юридичну назву компанії, якій надійде платіж. Раніше ж могли відображатися загальний код чи абревіатура.

Розширені реквізити

У виписці тепер відображатимуться персональні ідентифікаційні дані, назва отримувача чи номер його рахунку. Це відбуватиметься незалежно від банку.

Збільшення вимог до платіжних документів

НБУ сформував такий перелік даних, який унеможливлює спотворення інформації. Зокрема, це стане додатковим захистом від шахрайських дій.

Зверніть увагу! Також зміни, впроваджені регулятором мають підвищити прозорість платежів, що проводяться онлайн

Еквайри (компанії, що обробляють карткові платежі) зобов'язані надавати повне найменування до підтвердження транзакції, що дозволяє користувачам точно розуміти призначення платежу,

– йдеться у публікації.

Які правила карткових переказів діють в Україні зараз?