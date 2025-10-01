Зміни відносно карткових переказів: будьте уважні, вони діють з 1 жовтня
- З 1 жовтня Нацбанком вводиться обов'язкова назва отримувача при карткових переказах, що полегшує ідентифікацію транзакцій.
- Розширені реквізити включають персональні дані та назву отримувача, а вимоги до платіжних документів стали жорсткішими для запобігання шахрайству.
Після введення цих змін, відстежувати транзакції буде легше. Тобто, контроль з боку фінансових установ стане сильнішим.
Що саме зміниться при карткових переказах?
Оновою для введення цих правил є впроваджена технологія відкритого банкінгу (Open Banking), повідомляє 24 Канал з посиланням на команду адвокатів Богдана Янківа.
Що зміниться з 1 жовтня:
- Введення обов'язкової назви отримувача
Тепер при транзакціях буде зазначено повну юридичну назву компанії, якій надійде платіж. Раніше ж могли відображатися загальний код чи абревіатура.
- Розширені реквізити
У виписці тепер відображатимуться персональні ідентифікаційні дані, назва отримувача чи номер його рахунку. Це відбуватиметься незалежно від банку.
- Збільшення вимог до платіжних документів
НБУ сформував такий перелік даних, який унеможливлює спотворення інформації. Зокрема, це стане додатковим захистом від шахрайських дій.
Зверніть увагу! Також зміни, впроваджені регулятором мають підвищити прозорість платежів, що проводяться онлайн
Еквайри (компанії, що обробляють карткові платежі) зобов'язані надавати повне найменування до підтвердження транзакції, що дозволяє користувачам точно розуміти призначення платежу,
– йдеться у публікації.
Які правила карткових переказів діють в Україні зараз?
Ще у 2024 році НБУ підписав меморандум про збільшення прозорості ринку платіжних послуг. Таким чином була введена трирівнева система контролю.
Станом на зараз, в "безпечній зоні" ви будете перебувати, якщо загальна сума операцій не перевищує 30 тисяч гривень на місяць, повідомляє 7eminar. Перевірку можуть ініціювати, якщо обіг перебуває в межах 30 – 400 тисяч гривень.
А от обов'язкова перевірка здійснюється для тих, у кого загальна сума операцій перевищує 400 тисяч гривень. В такому випадку особі доведеться документально підтвердити джерело надходження коштів.