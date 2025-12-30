Теперь за это придется платить: "Приватбанк" предупредил украинцев об изменениях
- С 1 января 2026 года "Приватбанк" внедряет платную доставку банковских карт в Украине и за рубежом, которая будет стоить 80 гривен с НДС.
- Выпуск карты "Универсальная" будет бесплатным до 6 штук в год, после чего будет стоить 100 гривен.
"Приватбанк" внедряет важные изменения с 1 января 2026 года. Нововведения коснутся услуги доставки банковских карт. Со следующего года она станет платной.
Что известно об изменениях в доставке банковских карт из "Приватбанка"?
Изменения внедрят как для клиентов, находящихся на украинской территории, так и за рубежом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".
С 1 января тариф и условия изменятся так:
- по Украине доставка обойдется в 80 гривен с НДС;
- для понимания, в этом году разрешалось сделать 6 бесплатных заказов любых карточек.
Доступно всего 6 карт всех типов в течение фактического года, учитывая все заказы карт по Украине и за границу,
– отмечает банк.
Важно понимать, что доставка это отдельная услуга. За выпуск карты "Универсальная" нужно также заплатить в некоторых случаях, отмечает "Приватбанк":
- если речь идет об обычной и вы выпустили менее 6 карт за год, оплата составляет – 0 гривен;
- более 6 – 100 гривен;
- карта с фото обойдется в 100 гривен за выпуск;
- с индивидуальным дизайном – 99 гривен;
- с индивидуальным дизайном и фото – 149 гривен.
Как оформить доставку карты в "Приватбанк"?
Чтобы оформить доставку через "Приватбанк", нужно:
- открыть приложение Приват24;
- найти раздел "Все карты";
- выбрать карту, которую вы хотите перевыпустить;
- зайти в настройки;
- выбрать "Заказать карту";
- ввести свои данные и адрес, куда нужно доставить карту.
Сколько надо ждать перевыпущенную карту?
Сама процедура перевыпуска происходит довольно быстро. Доставка в пределах Украины также длится немного, в среднем – 1 день, если воспользоваться услугами "Новой почты".
Доставка банковской карты за границу займет несколько больше времени. В зависимости от страны, она будет составлять 7 – 14 дней через "Новую почту". "Укрпочта", свою очередь осуществит доставку за 7 – 30 дней.
Обратите внимание! Сейчас услуга доставки доступна в 40 странах.