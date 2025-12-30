Тепер за це доведеться платити: "Приватбанк" попередив українців про зміни
- З 1 січня 2026 року "Приватбанк" впроваджує платну доставку банківських карток в Україні та за кордоном, яка коштуватиме 80 гривень з ПДВ.
- Випуск картки "Універсальна" буде безкоштовним до 6 штук на рік, після чого коштуватиме 100 гривень.
"Приватбанк" впроваджує важливі зміни з 1 січня 2026 року. Нововведення торкнуться послуги доставки банківських карток. З наступного року вона стане платною.
Що відомо про зміни в доставці банківських карток з "Приватбанку"?
Зміни впровадять як для клієнтів, що перебувають на українській території, так і за кордоном повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".
З 1 січня тариф та умови зміняться так:
- по Україні доставка обійдеться у 80 гривень з ПДВ;
- для розуміння, цьогоріч дозволялося зробити 6 безплатних замовлень будь-яких карток.
Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року, враховуючи всі замовлення карток по Україні та за кордон,
– наголошує банк.
Важливо розуміти, що доставка це окрема послуга. За випуск картки "Універсальна" потрібно також заплатити у деяких випадках, зазначає "Приватбанк":
- якщо йдеться про звичайну і ви випустили менш як 6 карток за рік, оплата складає – 0 гривень;
- понад 6 – 100 гривень;
- картка з фото обійдеться у 100 гривень за випуск;
- з індивідуальним дизайном – 99 гривень;
- з індивідуальним дизайном і фото – 149 гривень.
Як оформити доставку картки у "Приватбанк"?
Аби оформити доставку через "Приватбанк", потрібно:
- відкрити застосунок Приват24;
- знайти розділ "Усі картки";
- вибрати картку, яку ви хочете перевипустити;
- зайти в налаштування;
- обрати "Замовити картку";
- ввести свої дані та адресу, куди потрібно доставити картку.
Скільки треба чекати на перевипущену картку?
Сама процедура перевипуску відбувається доволі швидко. Доставка в межах України також триває небагато, в середньому – 1 день, якщо скористатися послугами "Нової пошти".
Доставка банківської картки за кордон займе дещо більше часу. Залежно від країни, вона складатиме 7 – 14 днів через "Нову пошту". "Укрпошта", своєю чергою здійснить доставку за 7 – 30 днів.
Зверніть увагу! Наразі послуга доставки доступна у 40 країнах.