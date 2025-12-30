Тепер за це доведеться платити: "Приватбанк" попередив українців про зміни

"Приватбанк" впроваджує важливі зміни з 1 січня 2026 року. Нововведення торкнуться послуги доставки банківських карток. З наступного року вона стане платною.

Що відомо про зміни в доставці банківських карток з "Приватбанку"?

Зміни впровадять як для клієнтів, що перебувають на українській території, так і за кордоном повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

З 1 січня тариф та умови зміняться так:

по Україні доставка обійдеться у 80 гривень з ПДВ;

для розуміння, цьогоріч дозволялося зробити 6 безплатних замовлень будь-яких карток.

Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року, враховуючи всі замовлення карток по Україні та за кордон,

– наголошує банк.

Важливо розуміти, що доставка це окрема послуга. За випуск картки "Універсальна" потрібно також заплатити у деяких випадках, зазначає "Приватбанк":

якщо йдеться про звичайну і ви випустили менш як 6 карток за рік, оплата складає – 0 гривень;

понад 6 – 100 гривень;

картка з фото обійдеться у 100 гривень за випуск;

з індивідуальним дизайном – 99 гривень;

з індивідуальним дизайном і фото – 149 гривень.

Як оформити доставку картки у "Приватбанк"?

Аби оформити доставку через "Приватбанк", потрібно:

відкрити застосунок Приват24;

знайти розділ "Усі картки";

вибрати картку, яку ви хочете перевипустити;

зайти в налаштування;

обрати "Замовити картку";

ввести свої дані та адресу, куди потрібно доставити картку.

Скільки треба чекати на перевипущену картку?

Сама процедура перевипуску відбувається доволі швидко. Доставка в межах України також триває небагато, в середньому – 1 день, якщо скористатися послугами "Нової пошти".

Доставка банківської картки за кордон займе дещо більше часу. Залежно від країни, вона складатиме 7 – 14 днів через "Нову пошту". "Укрпошта", своєю чергою здійснить доставку за 7 – 30 днів.

Зверніть увагу! Наразі послуга доставки доступна у 40 країнах.