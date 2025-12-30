Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Тепер за це доведеться платити: "Приватбанк" попередив українців про зміни
30 грудня, 11:25
3

Тепер за це доведеться платити: "Приватбанк" попередив українців про зміни

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З 1 січня 2026 року "Приватбанк" впроваджує платну доставку банківських карток в Україні та за кордоном, яка коштуватиме 80 гривень з ПДВ.
  • Випуск картки "Універсальна" буде безкоштовним до 6 штук на рік, після чого коштуватиме 100 гривень.

"Приватбанк" впроваджує важливі зміни з 1 січня 2026 року. Нововведення торкнуться послуги доставки банківських карток. З наступного року вона стане платною.

Що відомо про зміни в доставці банківських карток з "Приватбанку"?

Зміни впровадять як для клієнтів, що перебувають на українській території, так і за кордоном повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

З 1 січня тариф та умови зміняться так:

  • по Україні доставка обійдеться у 80 гривень з ПДВ;
  • для розуміння, цьогоріч дозволялося зробити 6 безплатних замовлень будь-яких карток. 

Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року, враховуючи всі замовлення карток по Україні та за кордон, 
– наголошує банк.

Важливо розуміти, що доставка це окрема послуга. За випуск картки "Універсальна" потрібно також заплатити у деяких випадках, зазначає "Приватбанк":

  • якщо йдеться про звичайну і ви випустили менш як 6 карток за рік, оплата складає – 0 гривень;
  • понад 6 – 100 гривень;
  • картка з фото обійдеться у 100 гривень за випуск;
  • з індивідуальним дизайном – 99 гривень;
  • з індивідуальним дизайном і фото – 149 гривень.

Як оформити доставку картки у "Приватбанк"?

Аби оформити доставку через "Приватбанк", потрібно:

  • відкрити застосунок Приват24;
  • знайти розділ "Усі картки";
  • вибрати картку, яку ви хочете перевипустити;
  • зайти в налаштування;
  • обрати "Замовити картку";
  • ввести свої дані та адресу, куди потрібно доставити картку.

Скільки треба чекати на перевипущену картку?

  • Сама процедура перевипуску відбувається доволі швидко. Доставка в межах України також триває небагато, в середньому – 1 день, якщо скористатися послугами "Нової пошти".

  • Доставка банківської картки за кордон займе дещо більше часу. Залежно від країни, вона складатиме 7 – 14 днів через "Нову пошту". "Укрпошта", своєю чергою здійснить доставку за 7 – 30 днів.

Зверніть увагу! Наразі послуга доставки доступна у 40 країнах.