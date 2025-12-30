Что известно об изменениях в доставке банковских карт из "Приватбанка"?

Изменения внедрят как для клиентов, находящихся на украинской территории, так и за рубежом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

Читайте также Стало известно, что произойдет с монетами 1 и 2 гривны: в НБУ готовятся к изменениям

С 1 января тариф и условия изменятся так:

по Украине доставка обойдется в 80 гривен с НДС;

для понимания, в этом году разрешалось сделать 6 бесплатных заказов любых карточек.

Доступно всего 6 карт всех типов в течение фактического года, учитывая все заказы карт по Украине и за границу,

– отмечает банк.

Важно понимать, что доставка это отдельная услуга. За выпуск карты "Универсальная" нужно также заплатить в некоторых случаях, отмечает "Приватбанк":

если речь идет об обычной и вы выпустили менее 6 карт за год, оплата составляет – 0 гривен;

более 6 – 100 гривен;

карта с фото обойдется в 100 гривен за выпуск;

с индивидуальным дизайном – 99 гривен;

с индивидуальным дизайном и фото – 149 гривен.

Как оформить доставку карты в "Приватбанк"?

Чтобы оформить доставку через "Приватбанк", нужно:

открыть приложение Приват24;

найти раздел "Все карты";

выбрать карту, которую вы хотите перевыпустить;

зайти в настройки;

выбрать "Заказать карту";

ввести свои данные и адрес, куда нужно доставить карту.

Сколько надо ждать перевыпущенную карту?

Сама процедура перевыпуска происходит довольно быстро. Доставка в пределах Украины также длится немного, в среднем – 1 день, если воспользоваться услугами "Новой почты".

Доставка банковской карты за границу займет несколько больше времени. В зависимости от страны, она будет составлять 7 – 14 дней через "Новую почту". "Укрпочта", свою очередь осуществит доставку за 7 – 30 дней.

Обратите внимание! Сейчас услуга доставки доступна в 40 странах.