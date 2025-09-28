Укр Рус
28 сентября, 17:00
Важно знать: сколько карат в украинском золоте

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Самое высокое количество каратов - 24, что соответствует 999,9 пробе золота.
  • В Украине метрическая система обозначает золото пробами, где 585 проба равна 14 каратам, а 750 проба - 18 каратам.

Каратная система позволяет "измерить" долю чистого золота в сплаве. Для Украины такое обозначение не совсем характерно.

Что нужно знать о каратах?

Каратами чаще всего обозначают долю золота в Европе и США, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Gold Council.

Наибольшее возможное количество каратов – 24. Именно оно обозначает самое чистое банковское золото 999,9 пробы.

Соответственно, если доля этого драгоценного металла в сплаве меньше, то и количество каратов снижается. Рассмотрим на примере. Золотое изделие, которое имеет 18 каратов это:

  • 18 – количество частей чистого золота;
  • еще 6 – лигатуры, то есть, примесей.

Как понять какая проба золота по количеству каратов?

В Украине чаще всего применяется метрическая система. То есть, количество золота обозначается пробой. А непосредственно этот показатель указывает на долю драгоценного металла в составе. Например:

  • 585 проба – 58,5% золота в составе сплава;
  • 750 проба – 75%.

Чтобы перевести караты в пробу, необходимо количество каратов умножить на 1000. А полученное значение разделить на 24.

Самые распространенные пробы золота могут обозначаться таким количеством каратов:

  • 24 карата – золото 999,9 пробы;
  • 18 каратов – 750 проба;
  • 14 каратов – 585 проба;
  • 9 каратов – 375 проба.

Что нужно знать прежде чем покупать золото?

  • Цвет золота указывает на состав сплава. Например, красноватый оттенок свидетельствует о наличии меди.

  • За 2025 год золото выросло в цене более чем на 40%. 23 сентября оно достигло рекордного значения за унцию – 3 790,82 доллара, сообщает Reuters.

  • Самое чистое, то есть, банковское золото реализуется в виде слитков и металлов. Эти активы позволяют уберечь деньги от влияния инфляции.