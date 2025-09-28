Каратная система позволяет "измерить" долю чистого золота в сплаве. Для Украины такое обозначение не совсем характерно.

Что нужно знать о каратах?

Каратами чаще всего обозначают долю золота в Европе и США, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Gold Council.

Читайте также Какие доллары считаются старыми сейчас

Наибольшее возможное количество каратов – 24. Именно оно обозначает самое чистое банковское золото 999,9 пробы.

Соответственно, если доля этого драгоценного металла в сплаве меньше, то и количество каратов снижается. Рассмотрим на примере. Золотое изделие, которое имеет 18 каратов это:

18 – количество частей чистого золота;

еще 6 – лигатуры, то есть, примесей.

Как понять какая проба золота по количеству каратов?

В Украине чаще всего применяется метрическая система. То есть, количество золота обозначается пробой. А непосредственно этот показатель указывает на долю драгоценного металла в составе. Например:

585 проба – 58,5% золота в составе сплава;

750 проба – 75%.

Чтобы перевести караты в пробу, необходимо количество каратов умножить на 1000. А полученное значение разделить на 24.

Самые распространенные пробы золота могут обозначаться таким количеством каратов:

24 карата – золото 999,9 пробы;

18 каратов – 750 проба;

14 каратов – 585 проба;

9 каратов – 375 проба.

Что нужно знать прежде чем покупать золото?