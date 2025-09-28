Важливо знати: скільки карат в українському золоті
- Найвища кількість каратів - 24, що відповідає 999,9 пробі золота.
- В Україні метрична система позначає золото пробами, де 585 проба дорівнює 14 каратам, а 750 проба - 18 каратам.
Каратна система дозволяє "виміряти" частку чистого золота у сплаві. Для України таке позначення не зовсім характерне.
Що потрібно знати про карати?
Каратами найчастіше позначають частку золота в Європі та США, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Gold Council.
Найбільша можлива кількість каратів – 24. Саме вона позначає найчистіше банківське золото 999,9 проби.
Відповідно, якщо частка цього дорогоцінного металу в сплаві менша, то і кількість каратів знижується. Розглянемо на прикладі. Золотий виріб, який має 18 каратів це:
- 18 – кількість частин чистого золота;
- ще 6 – лігатури, тобто, домішок.
Як зрозуміти яка проба золота за кількістю каратів?
В Україні найчастіше застосовується метрична система. Тобто, кількість золота позначається пробою. А безпосередньо цей показник вказує на частку дорогоцінного металу в складі. Наприклад:
- 585 проба – 58,5% золота у складі сплаву;
- 750 проба – 75%.
Аби перевести карати в пробу, необхідно кількість каратів помножити на 1000. А отримане значення розділити на 24.
Найпоширеніші проби золота можуть позначатись такою кількістю каратів:
- 24 карати – золото 999,9 проби;
- 18 каратів – 750 проба;
- 14 каратів – 585 проба;
- 9 каратів – 375 проба.
Що потрібно знати перш ніж купувати золото?
Колір золота вказує на склад сплаву. Наприклад, червонуватий відтінок свідчить про наявність міді.
За 2025 рік золото зросло в ціні на понад 40%. 23 вересня воно сягнуло рекордного значення за унцію – 3 790,82 долара, повідомляє Reuters.
Найчистіше, тобто, банківське золото реалізується у вигляді злитків та металів. Ці активи дозволяють вберегти гроші від впливу інфляції.