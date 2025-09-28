Каратна система дозволяє "виміряти" частку чистого золота у сплаві. Для України таке позначення не зовсім характерне.

Що потрібно знати про карати?

Каратами найчастіше позначають частку золота в Європі та США, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Gold Council.

Найбільша можлива кількість каратів – 24. Саме вона позначає найчистіше банківське золото 999,9 проби.

Відповідно, якщо частка цього дорогоцінного металу в сплаві менша, то і кількість каратів знижується. Розглянемо на прикладі. Золотий виріб, який має 18 каратів це:

18 – кількість частин чистого золота;

ще 6 – лігатури, тобто, домішок.

Як зрозуміти яка проба золота за кількістю каратів?

В Україні найчастіше застосовується метрична система. Тобто, кількість золота позначається пробою. А безпосередньо цей показник вказує на частку дорогоцінного металу в складі. Наприклад:

585 проба – 58,5% золота у складі сплаву;

750 проба – 75%.

Аби перевести карати в пробу, необхідно кількість каратів помножити на 1000. А отримане значення розділити на 24.

Найпоширеніші проби золота можуть позначатись такою кількістю каратів:

24 карати – золото 999,9 проби;

18 каратів – 750 проба;

14 каратів – 585 проба;

9 каратів – 375 проба.

Що потрібно знати перш ніж купувати золото?