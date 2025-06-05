Самый большой обвал в истории: сколько потеряла Tesla из-за ссоры Маска и Трампа

Публичная ссора Илона Маска и Дональда Трампа повлияла на позиции компании Tesla на фондовом рынке. Компания, которая специализируется на производстве электрокаров, зафиксировала резкий обвал на рынке.

Обвал акций Tesla на фондовом рынке

Во время торгов в четверг, 5 июня, акции компании Tesla обвалились на 14%. Ценные бумаги стремительно подешевели на фоне публичной ссоры президент США Дональд Трамп и главы компании Илона Маска, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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В результате компания Tesla потеряла 152 миллиарда долларов рыночной капитализации. Для понимания, это самое большое падением в истории Tesla за один день. Более того, рыночная стоимость компании упала ниже важной психологической отметки – 1 триллиона долларов. Сейчас рыночная капитализация Tesla составляет 916 миллиардов долларов.

Ссора между Трампом и Маском началась из-за нового законопроекта о бюджете США. В документе, для примера, предусмотрена отмена льгот для электромобилей. Кроме того, они обменялись еще такими заявлениями:

В частности, Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы выборы в 2024 году и раскритиковал отсутствие шагов на уменьшение государственного дефицита.

Тогда как Трамп пригрозил ему отменой льгот и контрактов с компаниями Маска.

Добавим, что на фоне ссоры с Трампом, Илон Маск за день потерял 34 миллиарда долларов. Однако он остается самым богатым человеком мира с капиталом в размере 334,5 миллиарда долларов