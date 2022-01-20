Рынок криптовалют достиг пика в середине ноября 2021 года, когда его капитализация достигла 3 триллионов долларов.

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Почему рынок криптовалют так отреагировал

Крипторынок просел после того, как волна неприязни к риску всколыхнула инвестиционный ландшафт на фоне роста двух факторов: доходности облигаций и инфляционных ожиданий. Актуальная капитализация этого рынка составляет 1,99 триллиона долларов, согласно СoinMarketCap .

Справка! Термин "неприязнь к риску" в экономике и финансах используется для описания тенденции, когда люди предпочитают результаты с низкой неопределенностью результатам с высокой неопределенностью.

Падение началось, поскольку доходность казначейских облигаций США достигла 2-летнего максимума. Это также привело к обвалу на рынке акций. В результате казначейские облигации ударили по многим мощным техкомпаниям – от Meta (ранее Facebook) до Tesla, пишет CNBC. С начала 2022 года это была одна из ключевых тем, ведь Федеральная резервная система США неоднократно сигнализировала о том что она может несколько раз поднять процентную ставку в течение текущего года.

Капитализация рынка криптовалют упала ниже 2 триллионов долларов / Фото Getty Images

Более высокие ставки обычно больше влияют на спекулятивные активы, поскольку инвесторы, вероятнее всего, будут вкладывать свои деньги в менее рисковые отрасли рынка. Эту корреляцию подтверждают отчеты Arcane Research, связывающие индекс S&P 500 и биткоин.

Сейчас S&P 500, кажется, диктует направление биткоина и общего рынка криптовалют, о чем свидетельствует корреляция, достигающая новых максимумов. 90-дневная связь биткоина с S&P 500 на данный момент является самой высокой с октября 2020 года,

– сообщила компания.

Падение криптовалют

19 января биткоин упал более чем на 1% до 41 471 доллара. В то же время вторая по популярности криптовалюта мира – Ethereum – потеряла более 3% . Цена цифровой монеты снизилась до 3070 долларов за штуку и могла упасть ниже отметки в 3 тысячи долларов впервые с сентября 2021 года. Альткоины пострадали больше:

монета Cardano упала на 8% до 1,38 доллара за штуку,

в то время как Avalanche обвалилась на 5% до 82,31 доллара за монету.

Интересно После мегауспешного года один из главных титанов финансового мира теряет позиции на рынке.

Интересно, что на прошлой неделе несколько альткоинов существенно укрепили свои позиции, поскольку капитал хлынул в проекты NFT и DeFi, построенные на альтернативных Ethereum платформах для смарт-контрактов. Так называемые "убийцы Ethereum" добились поразительных успехов за последний год. На момент создания этого материала стоимость криптовалют, согласно CoinDesk , составляет: