Важный энергетический ресурс существенно упал в цене: при чем здесь Китай

Уголь – это важный ресурс на энергетическом рынке. В последние годы цены на уголь существенно выросли. Однако в 2025 году ситуация резко изменилась, что влияет на стоимость угля.

Цена угля за тонну

На мировом рынке падают цены на уголь. Стоимость важного ресурса на энергетическом рынке до этого снизилась до минимального уровня за 4 года. Выделяют несколько факторов, которые давят на цену угля, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Во-первых, в 2025 году в Китае объемы добычи угля достигли рекордных объемов. Поэтому на рынке зафиксировали избыток предложения. Во-вторых, Китай и Индия, которые являются крупнейшими потребителями этого ресурса, накопили существенные запасы угля. Это привело к тому, что страны пока почти не покупают уголь.

К теме! Минимальную цену угля за 4 года зафиксировали в конце апреля. Тогда стоимость угля упала 93,7 доллара за тонну, по данным Trading Economics.

Напомним, что цены на уголь резко выросли в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Дело в том, что российская агрессия спровоцировала кризис в энергетическом секторе, а также резкий рост рынка угля. Добавим, что уголь используют на электростанциях для производства электроэнергии.

Цены на уголь держались на высоком уровне в течение длительного периода. Более того, это стимулирование роста объемов добычи. В частности, в Китае, Индии и Индонезии открыли новые шахты для добычи угля, чтобы обеспечивать спрос на рынке.

Однако ситуацию на рынке угля сейчас другая. Избыток предложения давит на стоимость угля. Аналитики прогнозируют, что в этом году цены на уголь упадут еще больше. Однако они добавляют, что ситуация на рынке начнет меняться во второй половине года, что будет связано с началом летнего пика.

На момент создания этого материала, уголь торгуется на уровне 94 долларов за тонну. За сегодня цена угля упала почти на 2%. С начала года уголь подешевел на более чем 15%, информирует Markets Insider.