Цена угля за тонну

На мировом рынке падают цены на уголь. Стоимость важного ресурса на энергетическом рынке до этого снизилась до минимального уровня за 4 года. Выделяют несколько факторов, которые давят на цену угля, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Обратите внимание Илон Маск может установить новый мировой рекорд

Во-первых, в 2025 году в Китае объемы добычи угля достигли рекордных объемов. Поэтому на рынке зафиксировали избыток предложения. Во-вторых, Китай и Индия, которые являются крупнейшими потребителями этого ресурса, накопили существенные запасы угля. Это привело к тому, что страны пока почти не покупают уголь.

К теме! Минимальную цену угля за 4 года зафиксировали в конце апреля. Тогда стоимость угля упала 93,7 доллара за тонну, по данным Trading Economics.

Напомним, что цены на уголь резко выросли в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Дело в том, что российская агрессия спровоцировала кризис в энергетическом секторе, а также резкий рост рынка угля. Добавим, что уголь используют на электростанциях для производства электроэнергии.

Цены на уголь держались на высоком уровне в течение длительного периода. Более того, это стимулирование роста объемов добычи. В частности, в Китае, Индии и Индонезии открыли новые шахты для добычи угля, чтобы обеспечивать спрос на рынке.

Однако ситуацию на рынке угля сейчас другая. Избыток предложения давит на стоимость угля. Аналитики прогнозируют, что в этом году цены на уголь упадут еще больше. Однако они добавляют, что ситуация на рынке начнет меняться во второй половине года, что будет связано с началом летнего пика.

На момент создания этого материала, уголь торгуется на уровне 94 долларов за тонну. За сегодня цена угля упала почти на 2%. С начала года уголь подешевел на более чем 15%, информирует Markets Insider.