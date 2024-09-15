Камала Харрис об экономике США

Украинский экономист Олег Пендзин рассказал 24 Каналу о том, как потенциальная победа Камалы Харрис на выборах в США может повлиять на финансовые рынки. В частности, речь идет о нефти и долларе. Американцы будут выбирать нового президента 5 ноября 2024 года.

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Пендзин объяснил, что Камала Харрис ни на дебатах против Дональда Трампа, ни на ее предвыборных встречах четко не рассказала, какой план она готовит для экономики США. Американский политик заявила, что эта программа существует, однако ее особенности пока не озвучены, подметил экономист.

Для понимания, США – это страна с крупнейшей экономикой в мире. В пятерку лидеров также входят Китай, Германия, Япония и Индия, информирует портал Statista.

Олег Пендзин Экономист и эксперт экономического дискуссионного клуба Поэтому говорить, каким образом то, что никто не слышал, повлияет на стоимость американской валюты, цены на нефть и так далее, достаточно трудно, ведь никто не знает, что является элементами ее программы.

Олег Пендзин подметил, что сейчас шансы на победу на президентских выборах в 2024 году между Камалой Харрис и Дональдом Трампом оценивают примерно в соотношении 50 на 50. Согласно данным информирует The New York Times, по состоянию на 15 сентября Харрис поддерживают 49% избирателей, а Трампа – 47%.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в еще одних дебатах с представительницей Демократической партии США. Кроме того, бывший президент США считает, что он выиграл дебаты, которые прошли 10 сентября.