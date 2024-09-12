Как победа Камалы Харрис на выборах может повлиять на доллар и нефть

Напомним, что победительницей из дебатов, которые состоялись 10 сентября в штате Пенсильвания, вышла Камала Харрис. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса: 63% респондентов отдали предпочтение представительнице Демократической партии США, согласно данным CNN.

По состоянию на 12 сентября 2024 года Камалу Харрис поддерживают 49% избирателей, тогда как Дональда Трампа – 47%, информирует The New York Times. 24 Канал расспросил украинских экспертов, может ли потенциальная победа Харрис повлиять на финансовые рынки.

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В эксклюзивном комментарии экономист Олег Пендзин отметил сразу несколько ключевых деталей. Во-первых, эксперт отметил, что выборы в США – это вопрос американского народа. Более того, в эти процессы никоим образом никто не вмешивается и вмешиваться не будет.

Во-вторых, эксперт отметил, что на сегодня шансы Камалы Харрис на победу в выборах США оценивают где-то в соотношении 50 на 50 относительно Дональда Трампа, поэтому абсолютно не факт, что именно она одержит победу в президентской гонке.

Олег Пендзин Экономист и эксперт экономического дискуссионного клуба Мы от Камалы Харрис на сегодня, кстати, это отмечают эксперты, не услышали ни на дебатах, ни на ее предвыборных встречах, в чем суть экономической программы. Она заявила, что эта программа есть, но ее особенности, ее краеугольные моменты пока не озвучены. Поэтому говорить, каким образом то, что никто не слышал, повлияет на стоимость американской валюты, цены на нефть и так далее, достаточно трудно, ведь никто не знает, что является элементами ее программы.

К теме! За последние три месяца доллар США подешевел на 3,44% согласно данным MarketWatch. В то время как в годовом расчете позиции американской валюты ослабли почти на 4%.

Олег Пендзин также предположил, что экономическая политика Камалы Харрис будет отличаться от экономической политики действующего президента США Джозефа Байдена даже несмотря на то, что они являются представителями Демократической партии США. В конце концов политика Барака Обамы и политика Джо Байдена серьезно отличались в экономической области.

Важно! В первой половине сентября стоимость нефти WTI зафиксировала очередной минимум на рынке, отреагировав на изменение прогноза ОПЕК+ по спросу на нефть.

Экономист и руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский считает, если демократы останутся у власти, то ничего особо не изменится. Он добавил, что политика администрации Харрис, скорее всего, на 90% будет такая же. По его словам, если Трамп вернется к власти, то, возможно, какие-то изменения и будут.

Илья Несходовский Экономист Рынки будут реагировать не на политические решения, а на экономические. Например, как развивается Китай, уменьшит ли он свой рост, спрос на нефть, экономическая ситуация в США, усиливаются ли признаки рецессии. Хотя я считаю, что в этой ситуации речь идет о сценарии преувеличения факторов. Вряд ли в США будет рецессия, это очень сомнительно.

Поэтому если не меняется, скажем так, правящая партия, то существенных изменений в политике не происходит, а соответственно они и не оказывают влияния на экономику, заявил эксперт.