Денежные переводы за границу: сколько можно отправить в 2025 году
- Нацбанк отменил ограничения на переводы за границу до 150 тысяч гривен в месяц, действовавшее до 1 апреля 2025 года.
- Банки могут самостоятельно устанавливать лимиты на переводы, в зависимости от риска клиента и подтвержденных доходов.
После начала полномасштабной войны многие украинцы оказались за пределами страны. Поэтому перевод средств из Украины за границу остается важным вопросом.
Сколько можно перевести за границу
До 1 апреля 2025 года украинцы могли переводить за границу до 150 тысяч гривен в месяц. Но сейчас это ограничение отменено Нацбанком, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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В то же время банки самостоятельно определяют лимиты в зависимости от уровня риска клиента и подтвержденных доходов. Без ограничений остаются:
переводы между собственными счетами в одном банке;
операции клиентов, которые предоставили документы об источнике дохода;
переводы от официально зарегистрированных волонтеров.
Прежде чем переводить деньги за границу, стоит уточнить условия в своем банке, подготовить документы о доходах и учесть комиссию и сроки.
Обратите внимание! Перевод можно осуществить через SWIFT (для крупных сумм) или P2P, а также с помощью сервисов вроде PayPal или Wise.