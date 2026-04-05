После службы могут назначить не военную пенсию: почему так происходит
- Пенсии для бывших военных зависят от статуса во время службы, и для контрактников применяется специальный порядок пенсионного обеспечения.
- Для мобилизованных пенсионное обеспечение осуществляется в рамках общей системы, с учетом инвалидности, связанной со службой, что влияет на размер выплат.
После завершения службы порядок назначения пенсий для бывших военных имеет свои особенности и зависит от ряда факторов. В системе предусмотрены различные подходы, которые определяют формат и условия будущих выплат.
Какая будет пенсия после службы?
Определяющим является статус военнослужащего во время прохождения службы, ведь именно он задает правовую модель назначения пенсии. Если лицо проходило контрактную службу и имеет необходимую выслугу лет, применяется специальный порядок пенсионного обеспечения военных, уточняет ПФУ.
Однако другая логика действует в отношении мобилизованных: для них пенсионное обеспечение, как правило, осуществляется в рамках общей системы, а чаще всего речь идет о пенсии по инвалидности.
Важно! Здесь обязательно учитывается, или инвалидность связана со службой, что дает дополнительные гарантии и влияет на размер выплат.
Как определяют размер пенсии?
Расчет пенсии в таких случаях является комплексным и зависит от нескольких ключевых показателей. Прежде всего учитывается группа инвалидности: I группа предусматривает 100% расчетной пенсии по возрасту, II – 90% пенсии, а III – составляет лишь 50%.
Справочно: Также значение имеют общий страховой стаж (включая службу), уровень дохода до и во время службы, а также документы, подтверждающие обстоятельства получения инвалидности.
Важно, что даже при недостаточном стаже действуют специальные гарантии: если инвалидность связана с выполнением военных обязанностей, размер пенсии не может быть ниже установленного минимума. Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".
Какой размер пенсии у военных?
Пенсия за выслугу лет для военнослужащих рассчитывается как доля от их денежного обеспечения во время службы. Уровень выплат обычно составляет от 50% до 70% и напрямую зависит от продолжительности выслуги.
Для военных, получивших инвалидность вследствие войны, применяется другой подход. В этом случае размер пенсии также определяют в процентах от денежного обеспечения, но уже с учетом группы инвалидности: для I группы – 100%, II – 80%, III – 60%.