Десятки миллионов долларов за грамм: какой металл самый дорогой в мире

В мире есть немало дорогих металлов. Однако самым дорогим является вовсе не золото или платина, как многие люди привыкли считать.

Какой металл самый дорогой в мире?

Сейчас самым дорогим и самым редким металлом на планете является калифорний 252, о чем пишет Science Focus.

Калифорний-252 (обозначается как Cf-252) ценен благодаря тому, что является мощным источником нейтронов. Один микрограмм этого изотопа может производить примерно 139 миллионов нейтронов в минуту.

В частности на сайте Biology Insights рассказали более подробно. Дело в том, что калифорний (Cf) – это серебристо-белый элемент, который является одним из самых дорогих веществ на Земле.

Его самый ценный изотоп, калифорний-252 (Cf-252), может стоить до 27 миллионов долларов за грамм.

Такая потрясающая цена объясняется чрезвычайной сложностью его синтеза,

– говорится в материале.

Кроме того, стоимость еще обусловлена высокими затратами на безопасное обращение и ценностью его применений.

Важный металл можно в частности использовать в ядерных реакторах.

Более того, он еще очень актуален в промышленных приборах для визуализации.

Эта технология, известна как нейтронная радиография, помогает выявлять внутреннюю коррозию, трещины или некачественные сварные швы в деталях, которые иначе невозможно проверить,

– объяснили в тексте.

Еще одна важная сфера применения – медицина, в частности лечение рака. Нейтроны калифорния-252 можно эффективно использовать в точно направленной лучевой терапии для уничтожения раковых клеток.

Обратите внимание! Калифорний-252 – это радиоактивный изотоп, который не встречается в природе. Впервые его получили в 1950 году в радиационной лаборатории Калифорнийского университета.

