Доллары могут не принять: какие купюры вышли из обращения
6 августа 2024, 14:43Читати новину українською
Бытует мнение, что доллары определенного года уже не принимают обменники. Однако это не совсем так, финучреждения могут не принять их только при определенных условиях.
Какой доллар уже не используется в обращении
В Украине считают устаревшими купюры долларов выпущенные в 1996 году.
Читайте также Самое большое падение с 1987 года: почему японский индекс Nikkei обвалилсяНапомним! После 1996 года в США обновили защитные элементы и полностью изменили дизайн долларов, поэтому некоторые кассиры обменников не могут отличить фальшивые деньги от настоящих.
Несмотря на это в НБУ отметили, что коммерческие и государственные банки обязаны принимать доллары 1996 года выпуска и даже еще более старые.
Никаких законов или постановлений, которые определяют, что доллары определенных лет недействительны, нет. Все доллары, которые выпускаются с 1914 года и по сей день, считаются действительными,
– написали в регуляторе.
Почему обменники могут отказаться принять купюру
- она имеет несколько повреждений;
- она очень изношена;
- порвана;
- на ней есть пятна краски.