Самым дорогим камнем за всю историю, который был продан на аукционе, считают бриллиант под названием "Розовая звезда". Его продали за более чем 70 миллионов долларов.

Какую цену отдали за бриллиант "Розовая звезда"?

Продажа розового бриллианта состоялась на аукционе Sotheby's в далеком 2017 году, а купила его гонконгская ювелирная компания Chow Tai Fook Jewellery, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Окончательная цена за бриллиант составила 553 миллиона гонконгских долларов, то есть 71,2 миллиона долларов. Сюда была уже включена премия покупателю, или комиссия аукционного дома.

"Розовая звезда", весом 59,60 каратов, был самым большим полированным бриллиантом, который когда-либо был выставлен на аукцион.

До обработки его вес составлял 132,50 карат.

Его нашли еще в 1999 году в африканском месторождении, а для его шлифовки и огранки понадобилось аж 2 года.

Однако "Розовая звезда" не впервые была выставлена на продажу. Как пишет BBC, еще в 2013 году бриллиант был продан за рекордные 83 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Женеве, а покупателем стал нью-йоркский огранщик алмазов Исаак Вольф.

Интересно! Из разных источников известно, что Исаак Вольф не выполнил условия сделки, а потому в конечном итоге Sotheby's обременили приобретением дорогостоящего камня.

Сколько стоит бриллиант в 1 карат?