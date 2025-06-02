Снова миллиардерша благодаря Гарри Поттеру: какое состояние у Джоан Роулинг

В список миллиардеров от Forbes вернулась писательница Джоан Роулинг, которая известна благодаря своему роману о Гарри Поттере и колдовском мире. На сегодня состояние автора оценивают в 1,2 миллиарда долларов.

Какое состояние у автора "Гарри Поттера"

Как известно из списка людей, которые больше всего заработали в 2020 году, составленным Forbes, Роулинг заработала 60 миллионов долларов с июня 2019 года по июнь 2020 года, передает 24 Канал. Эти средства она получила от сочетания продажи книг и продажи аттракциона "Волшебного мира".

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В то же время в списке самых богатых людей Sunday Times за 2020 год, состояние Роулинг оценивается в 795 миллионов фунтов стерлингов, что немного больше, чем миллиард долларов США.

В 2012 году Джоан Роулинг выбыла из списка миллиардеров из-за значительной благотворительности. Поэтому, за последние 20 лет писательница пожертвовала на благотворительность более 200 миллионов долларов.

По состоянию на сегодня, по данным Forbes, чистый капитал Роулинг оцениваются в 1,2 миллиарда долларов США.

Кроме того, в 2024 году началось производство сериала HBO Max по мотивам книг о Гарри Поттере. Автор серии романов может получить примерно 20 миллионов долларов в год за участие в проекте.

Что приносит доход Роулинг

По данным издания Бабель, контракт Джоан Роулинг с Warner Brosers включает участие в прибылях, титул исполнительного продюсера в двух последних фильмах о Гарри Поттере и контроль над любыми продолжениями романа без ее согласия.

Интересно! После выхода последней части романа в 2011 году кинофраншиза собрала почти 7,7 миллиарда долларов в мировом прокате. Это стало самой кассовой франшизой в истории кино.