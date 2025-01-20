Курс доллара в день инаугурация Дональда Трампа

В понедельник, 20 января, доллар США зафиксировал спад. Это происходит накануне инаугурации Дональда Трампа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас инвесторы сосредоточили внимание на политических заявлениях Трампа, которые могут немедленно повлиять на динамику доллара. В частности, эксперты предупреждали, что планы нового президента США по тарифам на импортные товары и миграционная политика могут спровоцировать новый всплеск инфляции в первой экономике мира.

Как результат, Федеральная резервная система США будет вынуждена удерживать ставки на высоком уровне в течение более длительного периода, что будет способствовать подорожанию доллара. Напомним, что на прошлой неделе Индекс доллара США подорожал до пикового уровня за 26 месяцев – 110,17.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США на данный момент торгуется на уровне 109,16. Этот показатель упал на 0,17%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 108,98 до 109,47. С ноября 2024 года, когда в США прошли выборы, доллар подорожал на 4%.

Курс японской иены сегодня растет относительно доллара и колеблется возле максимума за месяц, который зафиксировала в конце прошлой недели. Стоимость евро выросла на 0,39%, но остался у двухлетнего минимума, до которого упала на прошлой неделе.