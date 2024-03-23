Какие валюты стоят дороже, чем доллар и как их приобрести в Украине
Источник:"Минфин"
Американский доллар продолжает быть лидером среди мировых валют по популярности, и при этом - не входит даже в пятерку самых дорогих валют. Зато есть другие валюты, которым американский доллар уступает вдвое или втрое.
Кувейтский динар - 3,25 доллара
Кувейт является страной с высоким уровнем доходов, основным источником которых является нефть. В 2022-2023 страна экспортировала нефть на сумму 87 миллиардов долларов - это почти 93% от всех государственных доходов. С 2007 года курс кувейтского динара закреплен не за долларом, а за корзиной различных валют.Интересно! Кувейтский динар стал одной из первых валют, которая была оборудована защитой от подделок в виде металлических нитей и водяных знаков в начале 1960-х годов.
Бахрейнский динар - 2,65 доллара
Бахрейн, небольшое островное королевство в Персидском заливе, состоит из 83 островов, соединенных между собой автодорогами. Пригодных для земледелия земель здесь мало, а главные доходы страны приносят добыча и переработка нефти, финансовые услуги и туризм. Курс бахрейнского динара фиксирован относительно доллара США.
Оманский риал - 2,6 доллара
Султанат Оман, который является одной из самых богатых нефтяных монархий в регионе Персидского залива, открыл свои нефтяные месторождения в 1961-1962 годах с началом экспорта нефти в 1967 году. Сегодня экономика Омана в значительной степени зависит от нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии и туризма.Интересно! С 1986 года стоимость оманского риала фиксированная относительно доллара США, составляя 2,6 доллара за риал, что делает его одной из самых стабильных валют мира.
Иорданский динар - 1,41 доллара
Официальной валютой Иордании является иорданский динар, известный своей стабильностью в регионе Ближнего Востока, что обеспечивается фиксированным курсом к доллару США. Такая валютная политика обеспечивает стабильность обменного курса иорданского динара и уверенность в сохранении стоимости сбережений.Интересноиорданский динар также используется как платежное средство в некоторых других регионах, в частности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, хотя официальной валютой там является израильский шекель.
Интересно, что экономика Иордании имеет определенные вызовы с нестабильностью, а государственный долг страны в 2023 году составил около 89% от ее ВВП.
Среди других валют, которым доллар уступает в цене:
- Фунт стерлингов - 1,28 доллара
- Доллар Каймановых островов - 1,21 доллар
- Швейцарский франк - 1,13 доллара
- Евро - 1,09 доллара
Какие из этих валют можно купить в Украине
Из доступных к продаже валют в Украине доступен для покупки британский фунт стерлингов. Средняя цена приобретения составляет 49,2 гривны, а цена продажи - 49,9 гривны, что указывает на спред в 1,4%.
Швейцарский франк тоже можно найти в обменных пунктах, с курсом 43,83 гривны за покупку и 44,52 гривны за продажу, спред составляет 1,55%.К слову! В ассортименте многих обменников присутствует и канадский доллар, со средней ценой покупки 28,35 гривны и ценой продажи 28,8 гривны, что означает спред в 1,6%. Для сравнения, спред при обмене американского доллара, согласно средним курсам, составляет всего 0,46%.