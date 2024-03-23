Какие валюты стоят дороже, чем доллар и как их приобрести в Украине

Американский доллар продолжает быть лидером среди мировых валют по популярности, и при этом - не входит даже в пятерку самых дорогих валют. Зато есть другие валюты, которым американский доллар уступает вдвое или втрое.

Кувейтский динар - 3,25 доллара

Кувейт является страной с высоким уровнем доходов, основным источником которых является нефть. В 2022-2023 страна экспортировала нефть на сумму 87 миллиардов долларов - это почти 93% от всех государственных доходов. С 2007 года курс кувейтского динара закреплен не за долларом, а за корзиной различных валют.

Бахрейнский динар - 2,65 доллара

! Кувейтский динар стал одной из первых валют, которая была оборудована защитой от подделок в виде металлических нитей и водяных знаков в начале 1960-х годов.

Бахрейн, небольшое островное королевство в Персидском заливе, состоит из 83 островов, соединенных между собой автодорогами. Пригодных для земледелия земель здесь мало, а главные доходы страны приносят добыча и переработка нефти, финансовые услуги и туризм. Курс бахрейнского динара фиксирован относительно доллара США.

Оманский риал - 2,6 доллара

Султанат Оман, который является одной из самых богатых нефтяных монархий в регионе Персидского залива, открыл свои нефтяные месторождения в 1961-1962 годах с началом экспорта нефти в 1967 году. Сегодня экономика Омана в значительной степени зависит от нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии и туризма.

Иорданский динар - 1,41 доллара

! С 1986 года стоимость оманского риала фиксированная относительно доллара США, составляя 2,6 доллара за риал, что делает его одной из самых стабильных валют мира.

Официальной валютой Иордании является иорданский динар, известный своей стабильностью в регионе Ближнего Востока, что обеспечивается фиксированным курсом к доллару США. Такая валютная политика обеспечивает стабильность обменного курса иорданского динара и уверенность в сохранении стоимости сбережений.

иорданский динар также используется как платежное средство в некоторых других регионах, в частности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, хотя официальной валютой там является израильский шекель.

Интересно, что экономика Иордании имеет определенные вызовы с нестабильностью, а государственный долг страны в 2023 году составил около 89% от ее ВВП.

Среди других валют, которым доллар уступает в цене:

Фунт стерлингов - 1,28 доллара

Доллар Каймановых островов - 1,21 доллар

Швейцарский франк - 1,13 доллара

Евро - 1,09 доллара

Какие из этих валют можно купить в Украине

Из доступных к продаже валют в Украине доступен для покупки британский фунт стерлингов. Средняя цена приобретения составляет 49,2 гривны, а цена продажи - 49,9 гривны, что указывает на спред в 1,4%.

Швейцарский франк тоже можно найти в обменных пунктах, с курсом 43,83 гривны за покупку и 44,52 гривны за продажу, спред составляет 1,55%.

! В ассортименте многих обменников присутствует и канадский доллар, со средней ценой покупки 28,35 гривны и ценой продажи 28,8 гривны, что означает спред в 1,6%. Для сравнения, спред при обмене американского доллара, согласно средним курсам, составляет всего 0,46%.