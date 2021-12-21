С каким курсом гривна завершит 2021 год: прогноз аналитиков

На минувшей неделе гривна ощутимо ослабла и не смогла надолго задержаться на уровне ниже 27 долларов. Однако это не предел – аналитики ожидают дальнейшее обесценивание гривны.

Во вторник, 21 декабря, НБУ установил курс на уровне 27,28 гривны за доллар. За последние 7 дней гривна потеряла 40 копеек или 1,5%.

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Среди факторов поддержки гривны можно выделить рост портфеля ОВГЗ нерезидентов, который за прошлую неделю увеличился на 1,4 миллиарда гривен. Это положительный сигнал, ведь рост вложений иностранных инвесторов в ОВГЗ продолжается уже вторую неделю подряд. Хотя, конечно, гарантировать сохранение этой тенденции невозможно, ведь кроме экономических факторов в этом вопросе важную роль играют и геополитические факторы. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Какими будут последние недели 2021 года

При этом эксперт считает, что предпоследняя неделя года будет турбулентной для гривны. Виталий Минько, аналитик и директор Forex Club во Львове, тоже считает, что ситуация на валютном рынке будет нестабильной:

С одной стороны, компании будут обменивать доллар на гривну, чтобы выплатить работниками зарплаты, премии и отпускные в канун праздников, а также уплатить налоги.

С другой стороны, экспортерам возместят НДС, а это снизит их спрос на гривну и необходимость продавать валюту.

При этом другие факторы давления на гривну остаются. Это высокие энергетические цены (стоимость газа в Европе достигла 1900 долларов) и низкие запасы топлива. Также ухудшились глобальные настроения инвесторов на фоне усиления кредитно-денежной политики, а также рисков, вызванных штаммом Омикрон. В результате нерезиденты могут возобновить вывод валюты из Украины. Виталий Минько Аналитик и директор Forex Club во Львове

Прогноз курса доллара