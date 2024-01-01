Есть несколько сценариев: что будет с курсом доллара в 2024 году

Если в 2022 году доллар активно рос и даже достигал рекордных значений, то в этом году ситуация несколько изменилась. Ожидается, что в 2024 году доллар сохранит повышенные уровни с потенциалом достижения новых максимумов.

Что влияет на американскую валюту

Эксперты из JP Morgan полагают, что следующий год будет для американского доллара турбулентным. Федеральная резервная система США, которая повышала ключевую ставку для борьбы с инфляцией, сыграет немаловажную роль в определении курса доллара, передает 24 Канал.

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Решение Центробанка США относительно сокращения ключевой ставки мало повлияет на процессы, связанные с американской валютой. Доллар все равно будет приносить более 56% мировых валют в 2024 году.

! Аналитики из HSBC считают, что доллар может занять проигрышную позицию, но существуют сценарии, свидетельствующие о его устойчивости.

Доллар США традиционно выигрывает от кризисных ситуаций, особенно учитывая приближающуюся рецессию в Великобритании и Европе.

Morgan Stanley прогнозирует, что Индекс доллара США может возрасти до 111 к весне 2024 года с текущих 102, а в первом полугодии 2024 года ожидается рост индекса на 3%. Аналитики из Loomis Sayles&Co. добавляют, что глобальный экономический спад заставит трейдеров сосредоточиться на долларе как главной резервной валюте мира.

Что будет с долларом в Украине

Раньше 24 Канал сообщал, что в проекте бюджета на 2024 год курс был зафиксирован на уровне 41,4 гривны. Впоследствии эти значения откорректированы. Во время утверждения бюджета курс на начало 2024 года снизили с 41,4 до 40,7 гривны, на конец с 44,2 до 42,1 гривны.

! Аналитики уверяют, что волноваться по этому поводу еще рано. Ведь цифры только прогнозируемые, а реальные показатели гораздо ниже. Агентство Dragon Capital считает, что к концу будущего года доллар будет ориентировочно 39 гривен.

Согласно данным опубликованных НБУ доллар ожидается на таком уровне: