Какие страны больше всего блокируют российские активы

Шесть стран Европейского Союза из двадцати семи активнее всего поддерживают блокировку российских активов. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Какие страны блокируют российские активы

По словам Ермака еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что на долю Германии, Франции, Ирландии, Австрии, Бельгии и Люксембурга приходится около 13 миллиардов евро из почти 14 миллиардов евро замороженных российских активов в ЕС.

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По состоянию на середину июля 2022 года ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд долларов, ранее сообщал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс

Напомним, что в начале июня в ЕС достичь согласия относительно шестого пакета санкций. Речь идет о:

эмбарго на российскую нефть, которую транспортируют морем;

отключении от SWIFT "Сбербанка";

прекращении трансляции пропагандистских каналов;

персональных санкциях.

Также в седьмом пакете в ЕС предлагают ввести санкции в отношении российского золота. К примеру, в конце июня США уже ввели запрет на российское золото.

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