Конкуренты Tesla: на каких производителей электрокаров стоит обратить внимание инвесторам

Экологичность – это новый тренд, который постепенно завоевывает весь мир. Все больше стран предпочитают "чистый" транспорт, который не загрязняет воздух. На этом фоне растет спрос на электромобили.

Главным бенефициаром новой волны спроса, конечно, стала компания Tesla, которая является флагманом отрасли. Акции производителя электрокаров за год выросли более чем в 6 раз – до 660 долларов за актив.

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Триумф Tesla

Компания Tesla, основателем которой является всемирно известный бизнесмен и миллиардер Илон Маск, кроме производства популярных электромобилей, занимается разработкой и установкой энергетических систем, работающих благодаря солнечной энергии. Кроме того, детище Маска обладает несколькими заводами, которые создают специальные станции для электромобилей с высокой скоростью зарядки и большим количеством зарядных стоек. Они также частично функционируют благодаря солнечным батареям.

Акции Tesla стали настоящим феноменом рынка, особенно после того, как стало известно, что компания инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоин. Этот шаг привлек внимание новых инвесторов. В результате цена акций Tesla пошла вверх, обеспечив вкладчикам хорошую прибыль.

Конкуренты Tesla выходят вперед

Tesla – это не единственный производитель электромобилей, чьи акции можно купить на бирже. Одним из главных конкурентов компании Илона Маска является китайская фирма NIO со штаб-квартирой в Шанхае. NIO вышла на рынок в 2016 году. Главная специализация китайской компании – электрокары и инфраструктура для них. NIO вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2018 году. Сейчас акции компании стоят 44 доллара, хотя их цена стартовала с 7 долларов за актив.

Рыночная капитализация производителей электромобилей : Nikola –долларов, NIO –долларов, Tesla –долларов.

Еще одним мощным игроком является американская компания Nikola, которая была создана в 2014 году. Ее акции торгуются на бирже Nasdaq с 2020 года. С момента выхода на биржу ценные бумаги Nikola подорожали более чем в 1,5 раза – до 14,25 доллара за каждую. Мощным импульсом для успеха компании стало ее сотрудничество с автоконцерном General Motors. После этого акции Nikola взлетели сразу на 30%.

IPO Это первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции.

Акции производителей электрокаров – новый тренд среди инвесторов / Фото Unsplash

В это можно инвестировать

Сегодня каждый украинец имеет возможность инвестировать в акции Tesla или ее конкурентов. К счастью, это можно сделать без больших денег или специальных знаний. Прежде всего важно не ошибиться с выбором торговой платформы. Один из лучших вариантов как для начинающих, так и для опытных инвесторов – Libertex от Forex Club. Услугами Libertex уже пользуются более 2,2 миллиона трейдеров по всему миру. Forex Club активно работает с 1997 года и помогает своим клиентам зарабатывать на различных активах: акциях ведущих мировых компаний, фондовых индексах, валютах, криптовалютах, энергоносителях и тому подобное.

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