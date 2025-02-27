Готовы платить тысячи: какие монеты можно выгодно продать

Для большинства людей монеты – это еще один наличные деньги, которые можно использовать для расчетов. Однако нумизматы готовы платить тысячи гривен за некоторые монеты.

Какие монеты можно продать дорого

За некоторые экземпляры копеек нумизматы могут заплатить до 5000 гривен. Речь идет о монетах со следующими номиналами: 25 копеек и 1 гривна, пишет 24 Канал со ссылкой на портал " Монеты-ягодки".

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25 копеек 1992 года

Чаще всего в обращении встречают разновидности 1.1ААв, 1.2ААв и 1.2ААм. Эти монеты не стоят больше своего фактического номинала. Однако 25 копеек, чеканившихся на Луганском станкостроительном заводе оценивают значительно дороже.

Эти копейки еще называют пробными или "незавершенными". Это связано с тем, которые были чеканены при налаживании станков. К ценным монетам относят экземпляры по штамму 5.1ДАг с гладкой группой. Речь идет о следующих особенностях:

Средний зуб трезубца округлый, толстый;

Снизу хвостик буквы "Ї" касается буквы "Н";

Гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

Группа гладкая, без насечек.

Кроме того, среди нумизматов ценят 25 копеек 1992 года с вдавленным трезубцем. Копеек с такой особенностью в обращении довольно немного, а их цена на аукционах достигает тысяч гривен.

Что такое нумизматика Это дисциплина, изучающая монеты, деньги и медали как источник исторических, экономических, политических и культурных знаний, историю денежного обращения и монетного производства. Термин также используют для обозначения разновидности коллекционирования.

1 гривна 2001 года

Среди тиража монет номиналом 1 гривна также есть редкие экземпляры. В частности, выделяют монеты 1АДг, за которые коллекционеры готовы платить до 5000 гривен в среднем. Такие монеты выделяет гладкую группу без надписей.

По-настоящему, ценную монету можно обнаружить, измерив ее вес и диаметр. Оригинальная копейка имеет вес 6, 8 грамма, а ее диаметр составляет 26 миллиметров. Кроме того, расстояние между крайними остями редкой монеты составляет 18, 3 миллиметра.