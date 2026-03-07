Вы должны это знать: какие гривны подделают чаще всего

Уровень подделки гривен увеличился в 2024, если сравнивать с показателями 2022–2023 годов. Он в частности приблизился к значениям 2021 года.

Какие гривны подделают чаще всего?

В частности чаще всего подделают валюту старого образца, о чем сообщает Национальный банк Украины.

Чаще всего в 2024 году из обращения изымались банкноты двух номиналов:

500 гривен (78% от общего количества изъятых подделок); 200 гривен (18%).

Тогда как другие изъятые из обращения поддельные банкноты – номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 гривен – составляли лишь 4%.

По результатам 2024 года подделки банкнот нового образца составляют лишь 5,5% от общего количества подделок. В основном фальшивые деньги делают именно из старых купюр.

Это обусловлено тем, что современные гривны банкноты имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты. Более того, они не уступают по дизайну и защите банкнотам евро серии “Европа” и банкнотам долларов США серии "Новая генерация".

Обратите внимание! В то же время ситуация по подделкам остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны.

Что еще следует знать о "фальшивках" в Украине?