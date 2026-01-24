Из-за этого можно даже не выйти на пенсию: какие годы стажа "выпадают"

При назначении пенсии учитываются далеко не все периоды трудовой деятельности. Часть из них Пенсионный фонд Украины не включает в страховой стаж, что напрямую сказывается на праве на пенсию и ее размере.

Какие годы стажа не засчитывают?

При назначении пенсии учитывается не каждый отработанный год. Пенсионный фонд засчитывает в страховой стаж только те периоды, которые подтверждены документально и за которые уплачивался единый социальный взнос.

Из-за этого часть лет фактически "выпадает" из учета, а в отдельных случаях человек может даже не набрать минимально необходимый стаж для выхода на пенсию. Чаще всего не засчитываются периоды неофициальной работы.

Справочно: Если трудовые отношения не были оформлены или работодатель не платил взносы, это время не учитывается. При неполной уплате взносов месяц засчитывается пропорционально, а при их отсутствии вообще не включается в стаж вообще.

Проблемы возникают и из-за:

отсутствия записей или ошибок в трудовой книжке;

неправильные записи, отсутствуют печати или неточные даты;

аналогично не учитывается обучение в высших учебных заведениях до 2004 года, если оно не было зафиксировано в трудовых документах.

Засчитывают ли в стаж работу по гражданско-правовому договору?

Отдельно стоит учитывать работу по гражданско-правовым договорам до 2016 года. Во многих случаях по таким договорам взносы не уплачивались, поэтому эти месяцы не входят в стаж, уточнили в ПФУ.

Важно! Так же могут не засчитать годы работы за рубежом, если между Украиной и соответствующим государством нет соглашения о взаимном признании страхового стажа.

В то же время закон сохраняет зачисление отдельных периодов даже без фактической уплаты взносов. В стаж входят военная служба и мобилизация, отпуск по уходу за ребенком до трех лет, а также периоды простоя при условии уплаты минимального взноса работодателем.

Специалисты советуют заранее проверять свои данные в Пенсионном фонде и подтверждать спорные периоды документально или через суд. Иначе отдельные годы могут "исчезнуть", что непосредственно повлияет на право на пенсию и ее размер.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию?