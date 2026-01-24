Из-за этого можно даже не выйти на пенсию: какие годы стажа "выпадают"
- Пенсионный фонд Украины не учитывает в страховой стаж периоды без официального трудоустройства и уплаты единого социального взноса.
- В стаж не засчитываются периоды обучения до 2004 года без документального подтверждения, работа по гражданско-правовым договорам до 2016 года без взносов, и работа за рубежом при отсутствии соответствующих международных соглашений.
При назначении пенсии учитываются далеко не все периоды трудовой деятельности. Часть из них Пенсионный фонд Украины не включает в страховой стаж, что напрямую сказывается на праве на пенсию и ее размере.
Какие годы стажа не засчитывают?
При назначении пенсии учитывается не каждый отработанный год. Пенсионный фонд засчитывает в страховой стаж только те периоды, которые подтверждены документально и за которые уплачивался единый социальный взнос.
Из-за этого часть лет фактически "выпадает" из учета, а в отдельных случаях человек может даже не набрать минимально необходимый стаж для выхода на пенсию. Чаще всего не засчитываются периоды неофициальной работы.
Справочно: Если трудовые отношения не были оформлены или работодатель не платил взносы, это время не учитывается. При неполной уплате взносов месяц засчитывается пропорционально, а при их отсутствии вообще не включается в стаж вообще.
Проблемы возникают и из-за:
- отсутствия записей или ошибок в трудовой книжке;
- неправильные записи, отсутствуют печати или неточные даты;
- аналогично не учитывается обучение в высших учебных заведениях до 2004 года, если оно не было зафиксировано в трудовых документах.
Засчитывают ли в стаж работу по гражданско-правовому договору?
Отдельно стоит учитывать работу по гражданско-правовым договорам до 2016 года. Во многих случаях по таким договорам взносы не уплачивались, поэтому эти месяцы не входят в стаж, уточнили в ПФУ.
Важно! Так же могут не засчитать годы работы за рубежом, если между Украиной и соответствующим государством нет соглашения о взаимном признании страхового стажа.
В то же время закон сохраняет зачисление отдельных периодов даже без фактической уплаты взносов. В стаж входят военная служба и мобилизация, отпуск по уходу за ребенком до трех лет, а также периоды простоя при условии уплаты минимального взноса работодателем.
Специалисты советуют заранее проверять свои данные в Пенсионном фонде и подтверждать спорные периоды документально или через суд. Иначе отдельные годы могут "исчезнуть", что непосредственно повлияет на право на пенсию и ее размер.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию?
В 2026 году право на выход на пенсию без отсрочки зависит от количества приобретенного страхового стажа. Так, для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.
Лица, которые не выполняют это требование, могут оформить пенсию позже: в 63 года при наличии не менее 23 лет стажа, а в 65 лет при условии, что страховой стаж составляет от 15 лет.
В то же время эти показатели не являются окончательными. Законодательством предусмотрено поэтапное повышение требований к страховому стажу. Ежегодно до 2028 года необходимое количество стажа будет увеличиваться на 12 месяцев, в результате чего для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет страхового стажа, а для пенсии в 63 года уже 25 лет.