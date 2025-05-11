Проверьте свои кошельки: какую купюру евро никогда не удастся обменять в Украине
- Европейский центральный банк прекратил выпуск купюр номиналом 500 номиналом евро в 2019 году, а в 2020 году они были изъяты из обращения.
- Решение было принято из-за редкого использования в торговых операциях и привлечения к мошенническим схемам.
В 2019 году Европейский центральный банк объявил о прекращении выпуска банкноты, находившейся в обращении с 2002 года. Какая именно это купюра и почему ее не удастся обменять, читайте далее.
Какую купюру евро изъяли из обращения
В 2019 году Европейский центральный банк объявил о прекращении выпуска купюр номиналом 500 евро, а уже в 2020 году они были изъяты из обращения, сообщает 24 Канал.
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После того, как купюра выводится из обращения, ее можно обменять на банкноты, которые остаются в силе. Стоимость банкноты не меняется. Для этого нужно обратиться в банк.
Важно! Зато в обращении остаются банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, которые можно без труда обменять, в частности, в Украине.
Сколько сейчас в обращении банкнот евро
- По данным Европейского центрального банка, на конец 2023 года в обращении находилось около 30 миллионов банкнот евро на сумму 1,57 триллиона евро.
- Меньше всего в обращении купюр номиналом 500 евро – их насчитывается всего 267 миллионов. Стоимость этих банкнот составляет 133 миллиарда долларов, что составляет 9% от общей суммы всех банкнот евро.