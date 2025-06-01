Принимают ли доллары 2006 года в Украине

Вопрос касается в том числе и долларов США 2006 года, передает 24 Канал.

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Однако все доллары, которые выпустили с 1914 года, являются действительными. И об этом не раз говорили в Национальном банке.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,

– отметили в НБУ.

Обратите внимание! То есть доллары 2006 года являются действующими, и их должны принимать банки и обменники.

Почему доллары 2006 года могут не принять

Доллары 2006 года могут не принять только при условии, если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения. Также не принимаются фальшивые купюры.

Итак, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износа,

– объяснили в Нацбанке.

Важно! В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок.